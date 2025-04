Geraldine Kemper doet boekje open over huwelijksplannen

Tekst: Nicky Molendijk

Geraldine Kemper en haar verloofde Freek zijn dolgelukkig samen. Toch is het stel nog niet echt bezig met het plannen van hun bruiloft. “We hebben nog helemaal geen datum”, onthult de presentatrice aan RTL Boulevard.

In oktober is Geraldine door haar vriend ten huwelijk gevraagd. “Natuurlijk zei ik JA”, schreef ze op Instagram bij foto’s van het romantische moment. Ze vindt het “nog steeds wel gek om te zeggen” dat ze nu verloofd is.

Het stel is nu met een omgebouwde camper op reis. Eind juli komen ze terug “en dan gaan we bedenken: wat willen we? Ik heb ook gehoord dat het twee, drie jaar duurt voor sommige plekken beschikbaar zijn”, aldus de presentatrice.

Toch heeft ze al een beetje een idee over haar droombruiloft. “Ik zou het heel leuk vinden om een buitenhuwelijk te doen”, geeft ze aan. Waarschijnlijk zal het geen bruiloft in het buitenland worden: “dat is ook zo’n gedoe. Dan moet iedereen weer daarheen komen.”