Zien! Prinses Ariane schittert tijdens eerste staatsbanket

Tekst: Lisa Manche

Veel Nederlandse royals

Er waren vanavond heel wat Nederlandse royals uitgenodigd. Naast de Japanse keizer en keizerin, ons eigen koningspaar en prinses Ariane, schoven prinses Amalia, prinses Beatrix, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en prinses Laurentien aan.

Harpdiadeem

Het was een bijzondere avond voor prinses Ariane, want zij maakte haar staatsbanket-debuut. Dat betekent dat de prinses voor het eerst een tiara droeg. Ze heeft gekozen voor het harpdiadeem. Deze werd eerder al eens gedragen door haar zus Amalia tijdens de troonswisseling in Luxemburg in oktober 2025. Ariane combineerde het sieraad met een rode galajurk van Safiyaa.

Outfit koningin Máxima en prinses Amalia

Koningin Máxima droeg een nieuwe creatie van Iris van Herpen samen met het diadeem met de Stuartdiamant en prinses Amalia droeg de Mellerio-parure. De robijnen pasten perfect bij haar bordeauxrode japon. Amalia droeg deze jurk eerder tijdens het huwelijk van kroonprins Hussein en Rajwa van Jordanië in 2023. De prinses heeft de jurk laten vermaken.

Prinses Beatrix en prinses Margriet

Prinses Beatrix droeg een van haar favorieten: de diamanten bandeau. En prinses Margriet heeft de zonnestraaldiadeem gekozen. Deze droeg prinses Mabel tijdens haar trouwdag. Keizerin Masako draagt de Honeysuckle Tiara, een favoriet van keizerin Michiko in de jaren 2000.

Prinses Laurentien

De aanwezigheid van prinses Laurentien is niet vanzelfsprekend tijdens een staatsbanket. Vanavond was zij er samen met haar ouders: oud-politicus Laurens Jan Brinkhorst en Jantien. Het gezin woonde jaren geleden een tijd in Japan.

Wat stond er op het menu?

Op het menu stond een gerecht van koningskrab met preimousse en venkelvinaigrette. Daarna kregen de gasten een champignonconsommé met gestoofd kalfsvlees en shiitake-paddenstoelen. Vervolgens werd een rundvleesfilet met saliejus, asperges, haricots verts en aardappelsavarin geserveerd en het diner werd afgesloten met amandelcake met kersenbloesemsaus.

BRON: BLAUW BLOED