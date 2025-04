Russell Brand aangeklaagd voor verkrachting en aanranding

Tekst: Nicky Molendijk

Russell Brand wordt door het Britse Openbaar Ministerie aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. De misdrijven zouden tussen 1999 en 2005 hebben plaatsgevonden. Hier zouden vier vrouwen bij betrokken zijn.

Op 2 mei zal de eerste hoorzitting in de zaak plaatsvinden. De comedian ontkent alle beschuldigingen.

In september 2023 werd Brand in een uitzending van een Channel 4-documentaire door meerdere mensen beschuldigd van seksueel wangedrag en emotionele mishandeling. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek geopend.