Jeroen van der Boom Getty

© Getty Images

Jeroen van der Boom zorgt voor een onverwacht moment op straat

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/06/2026

Jeroen van der Boom moet even vreemd hebben opgekeken toen hij op straat ineens zijn eigen stem uit de lucht hoorde komen.

Twee schilders stonden op een steiger mee te zingen met zijn muziek. Wanneer Jeroen van der Boom poolshoogte neemt, levert dat een spontane ontmoeting op die op sociale media veel mensen laat lachen.

Ontwerp Zonder Titel (18)
Lees ook

Jeroen van der Boom reageert op ‘rattenstreken’ bij Toppers

Zingende schilders

Als Jeroen aan de mannen vraagt: ‘Sta je lekker te zingen?’ reageren ze eerst nog voorzichtig positief. Maar zodra doordringt dat Jeroen van der Boom zelf voor hen staat, roept één van de schilders verbaasd: ‘Krijg nou de tering!’

Tekst gaat verder onder video van Jeroen.

@jeroenvanderboomtiktok

♬ origineel geluid – Jeroen van der Boom

Jij Bent Zo

Jeroen moedigt de mannen vervolgens aan om vooral door te zingen. Daarvoor moet hij eerst zelf nog een stukje van Jij Bent Zo inzetten, waarna de schilders weer meedoen. Jeroen concludeert: ‘Ze zeggen tegen mij altijd: ‘Als je op de steiger nog steeds te horen bent, is het helemaal goed!”

Veel reacties

De video zorgt op sociale media voor veel reacties. De spontane interactie bezorgt velen een lach op het gezicht, of ze nu fan zijn of niet. Zo schrijft iemand: ‘Ik ben niet zo fan van Jeroen maar dit vind ik wel geweldig’. Een ander vindt het vooral goede reclame voor de schilders: ‘SLK Schilderwerken… mooie reclame! De vrolijke schilders… zingen tijdens het werk, maakt ’t een stuk gezelliger en als kers op de taart… Jeroen van der Boom.’

Uit andere media

Party Marijke Helwegen 20260413 154720

Marijke Helwegen leeft mee met Oranje: “Ik houd van alle sporten”
Weekend Oude Foto Neil Diamond Getty Images

Welke Amerikaanse zanger en songwriter staat hier op de foto?
Vriendin Ontwerp Zonder Titel 2026 05 28t115612.021

Makkelijke roerbak met rundvleesreepjes en aardappeltjes (maar 5 ingrediënten!)
Sante Vrouw moet medicatie breken

Medicijnen breken: met deze hack gaat het zonder moeite
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien