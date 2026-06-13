Jeroen van der Boom zorgt voor een onverwacht moment op straat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jeroen van der Boom moet even vreemd hebben opgekeken toen hij op straat ineens zijn eigen stem uit de lucht hoorde komen.

Twee schilders stonden op een steiger mee te zingen met zijn muziek. Wanneer Jeroen van der Boom poolshoogte neemt, levert dat een spontane ontmoeting op die op sociale media veel mensen laat lachen.

Zingende schilders

Als Jeroen aan de mannen vraagt: ‘Sta je lekker te zingen?’ reageren ze eerst nog voorzichtig positief. Maar zodra doordringt dat Jeroen van der Boom zelf voor hen staat, roept één van de schilders verbaasd: ‘Krijg nou de tering!’

Tekst gaat verder onder video van Jeroen.

Jij Bent Zo

Jeroen moedigt de mannen vervolgens aan om vooral door te zingen. Daarvoor moet hij eerst zelf nog een stukje van Jij Bent Zo inzetten, waarna de schilders weer meedoen. Jeroen concludeert: ‘Ze zeggen tegen mij altijd: ‘Als je op de steiger nog steeds te horen bent, is het helemaal goed!”

Veel reacties

De video zorgt op sociale media voor veel reacties. De spontane interactie bezorgt velen een lach op het gezicht, of ze nu fan zijn of niet. Zo schrijft iemand: ‘Ik ben niet zo fan van Jeroen maar dit vind ik wel geweldig’. Een ander vindt het vooral goede reclame voor de schilders: ‘SLK Schilderwerken… mooie reclame! De vrolijke schilders… zingen tijdens het werk, maakt ’t een stuk gezelliger en als kers op de taart… Jeroen van der Boom.’