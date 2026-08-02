Jake Johnson blijft met liefde verbonden aan Nick uit New Girl

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jake Johnson heeft er geen moeite mee dat hij voor veel mensen altijd Nick Miller uit New Girl zal blijven, dat vertelt hij aan Variety.

Het personage in New Girl ligt dicht bij zijn eigen gevoel voor humor en bezorgde hem het leven waarvan hij jarenlang droomde. Toch kwam Jake Johnson zijn doorbraak niet vanzelf en gingen er veel mislukte audities aan vooraf. Ook nu nog belandt de acteur geregeld in situaties die rechtstreeks uit het leven van Nick lijken te komen.

Nick blijft hem dierbaar

‘Nick is het personage dat het dichtst bij mijn gevoel voor humor en mijn eigen humor ligt’, zegt Jake Johnson. ‘Die toon van Nick is me zo dierbaar.’ De acteur benadrukt dat zijn succes niet direct kwam. ‘Het was altijd mijn droom om in deze branche te werken, en het is niet zo dat ik naar LA verhuisde en anderhalve week later in New Girl zat’, zegt hij. ‘Er waren jaren dat deze oude club faalde. Ik liep auditieruimtes binnen en zag op hun gezichten: ‘Oh mijn God, we haten wat je doet.’ En ik dacht: ‘Man, dit werkt gewoon niet.’ Met Liz [Merriweather, de bedenker] was het precies andersom. Zij wilde meer.’ Dat hij tot op hoge leeftijd met Nick wordt geassocieerd, vindt Jake alleen maar mooi. ‘Dus ja, geweldig… Noem me Nick in de metro als ik 80 ben! Fantastisch, man. Ik heb een droomleven geleefd dankzij die klootzak.’

Zijn leven zit nog vol Nick-momenten

Tot op de dag van vandaag maakt Jake dingen mee die zo typisch Nick zijn dat hij Liz het liefst meteen zou bellen. Zo besloot hij onlangs om één uur ’s nachts een bad te nemen in zijn hotelkamer. ‘Terwijl ik het bad liet vollopen, wilde ik Liz bellen en zeggen: ‘Even voor de duidelijkheid, ik zit in de lelijkste fase die mijn lichaam ooit heeft meegemaakt, en ik ga zo meteen helemaal in een bad vol soep weken. En dat wilde ik je even laten weten.” Ook over het verzoek van de studio om voor zijn rol af te vallen, kan hij inmiddels lachen. ‘Ik denk dat Fox gelijk had! Ik kwam binnen als een mollige! Wie houdt er nou niet van chips en tortilla’s?’ Het bekende dad bod was volgens de acteur aanvankelijk niet onderdeel van Nicks aantrekkingskracht. ‘Niet in het begin,’ lacht Johnson. ‘Dat was niet wat Fox wilde.’

Werken blijft belangrijk, maar zijn gezin gaat voor

De grillige koers van zijn carrière heeft soms geleid tot de aanname dat Jake minder ambitieus is dan zijn collega’s. Daar is hij het niet mee eens. ‘Ik denk dat ik harder werk dan de meeste mensen op aarde,’ zegt Johnson. ‘Ik bedoel, niet mensen met echt zware banen – een of andere kerel op een bouwplaats in Lower Manhattan denkt: ‘Rot op. Ik ben letterlijk een pijp aan het dragen’ – ik bedoel, in mijn branche. Maar omdat ik niet dezelfde doelen heb, lijkt het misschien alsof ik bepaalde banen heb afgewezen, maar dat betekent niet dat ik stop met werken.’ Tegelijkertijd wil hij niet maandenlang weg zijn van zijn vrouw en tweelingdochters. ‘Ik ga geen negen slechte maanden hebben om in een goede film te spelen die een miljard dollar opbrengt,’ zegt hij. ‘Die negen maanden betekenen meer voor me dan de film zelf. Dus het moet allemaal kloppen, anders is het voor mij de moeite niet waard.’