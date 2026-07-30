Roxeanne en André Hazes vragen zich af: wist hun vader dat hij niet lang meer had?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes en André Hazes jr. kijken met andere ogen terug op het laatste levensjaar van André Hazes. De plotselinge keuzes van hun vader doen hen vermoeden dat hij mogelijk al aanvoelde dat zijn tijd beperkt was.

In de podcast ‘ADHAZES’ bespreken Roxeanne en André Hazes de periode vlak voor zijn overlijden in 2004. André Hazes ondernam toen opeens allerlei activiteiten die niet bij zijn eerdere gedrag leken te passen. Volgens zijn kinderen kan daar achteraf een diepere reden achter hebben gezeten.

Ineens ontstond er tijd voor herinneringen

Voor Roxeanne en André veranderde er in die laatste maanden iets in de manier waarop hun vader met hen omging. Hij liet spontaan tattoos zetten en zocht vaker het gezelschap van zijn kinderen op. ‘Papa had nog nooit een tattoo genomen, ineens ging hij tattoos zetten’, vertelt Roxeanne. André vult aan: ‘Dingen met ons doen.’ Roxeanne imiteert vervolgens lachend hun vader: ‘Wow, da’s ook wel gezellig, ik heb gewoon twee kinderen. Laat ik daar een een keer wat mee doen!’ Haar broer reageert met: ‘En hoe heet jij?’

Onzekerheid over ziekenhuisbezoek

Wat André zelf op dat moment wist, blijft voor zijn kinderen onduidelijk. Roxeanne vertelt dat hun vader eerder in het ziekenhuis was geweest, maar dat zij daar geen informatie over krijgen. ‘Hij is wel daarvoor naar het ziekenhuis geweest, maar wij mogen dat dus niet weten, dat is best wel een beetje kut. Maar dat is wel wat het is.’ André benadrukt dat zijn vader aan een hartstilstand overleed, maar denkt vrijwel zeker dat hij zijn overlijden zag aankomen.

Bucketlist krijgt achteraf andere lading

Ook Roxeanne houdt rekening met dat scenario. ‘Ook omdat we juist ineens zoveel bucketlist dingen gingen doen.’ Vooral de laatste reis met hun vader is haar bijgebleven. ‘Met zijn drietjes… foto’s maken, niks was te veel en niks was te gek. Ineens met ons dingen gaan doen. ‘Laten we naar Madame Tussauds gaan in Las Vegas’. Dat soort dingen. Super random.’ Wat destijds voelde als een reeks spontane uitstapjes, lijkt voor broer en zus nu op een bewuste poging om nog zoveel mogelijk samen te beleven.