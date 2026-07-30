Ben Affleck sleept miljoen binnen na cruciale hulp van Jimmy Kimmel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ben Affleck heeft voor een zinderend televisiemoment gezorgd. De acteur veroverde samen met quizkampioen Jamie Ding de hoofdprijs in ‘Who Wants to Be a Millionaire’ en won daarmee één miljoen dollar voor het goede doel.

De overwinning kwam bijna precies een jaar nadat Ben Afflecks goede vriend en ‘Good Will Hunting’-collega Matt Damon hetzelfde bedrag had gewonnen. Ook Matt kreeg destijds hulp van een ‘Jeopardy!’-expert: presentator en recordkampioen Ken Jennings.

Alles hangt af van één kalkoen

Tijdens de beslissende vraag moesten Ben en Jamie bepalen welk kalkoenduo nooit gratie had gekregen van een Amerikaanse president. Ze konden kiezen uit Pindakaas & Jam, Aardappel & Aardappelkroketje, Mac & Cheese en Spaghetti & Gehaktbal. Omdat geen van beiden het antwoord wist, schakelden ze presentator Jimmy Kimmel in. Jimmy twijfelde, maar koos uiteindelijk voor Spaghetti & Meatball. Daarna belde het duo met Jamie’s vaste quizpartner Stephen Morrison. Ook Stephen wist het antwoord niet en wilde geen gok wagen. Ben besloot daarom het advies van de presentator te volgen. ‘Ik zou op Jimmy wedden,’ zei hij. ‘Ik zou ervoor gaan.’

Wint Ben Affleck een miljoen?

Met één miljoen dollar op het spel gaf Jamie het antwoord door. De spanning liep zo hoog op dat Jimmy zichtbaar begon te twijfelen aan zijn eigen ingeving. ‘Ik heb nu echt buikpijn.’ Na een lange stilte bleek Spaghetti & Meatball inderdaad het goede antwoord. Confetti vulde de studio, waarna Ben en Jamie opsprongen, elkaar omhelsden en vol ongeloof hun overwinning vierden.

Miljoen gaat naar Oost-Congo

Het gewonnen bedrag gaat naar het Eastern Congo Initiative van Ben. Deze Amerikaanse belangenorganisatie zet zich in voor inwoners van Oost-Congo en ondersteunt lokale initiatieven met subsidies. Ben en Jamie zijn het vijfde winnende duo sinds Jimmy in april 2020 de presentatie van het programma overnam. Onder anderen David Chang, Ike en Alan Barinholtz, Matt en Ken, en ‘The Office’-sterren Oscar Nuñez en Kate Flannery gingen hen voor.

Kimmel had vertrouwen in Affleck

Jimmy liet eerder al weten dat Ben waarschijnlijk niet besefte dat hij aan een quizkampioen gekoppeld zou worden. De presentator vertelde in juli aan Variety: ‘Ik weet niet zeker of Ben wist dat hij gekoppeld was aan een kampioen toen hij instemde met de show. Maar toen ik het hem vertelde, leek hij verrast en verheugd. Ik denk dat hij er klaar voor was om het alleen te doen. Hij is erg slim, die Ben Affleck.’

Bron: Variety