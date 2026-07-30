Donny Roelvink oktober 2025 Getty

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Huwelijksplannen van de baan? Donny Roelvink woont weer bij zijn moeder

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/07/2026

Na hardnekkige geruchten over een afgeblazen huwelijk en een relatiebreuk heeft Donny Roelvink zijn spullen gepakt. De realityster woont inmiddels weer bij zijn moeder.

Vader Dries Roelvink bevestigt de verhuizing aan Shownieuws, maar wil niet vertellen waarom zijn zoon weer thuis woont. Toch lijkt achter de schermen steeds duidelijker te worden wat er speelt. De relatie tussen Donny Roelvink en influencer Siham Sanad zou voorbij zijn.

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Dries Roelvink laat zich niet uit

Volgens Evert Santegoeds heeft Dries met zijn zoons afgesproken dat hij zich niet over hun privéleven uitlaat. ‘Hij heeft de afspraak met zijn jongens dat hij niet de Roelvink-voorlichtingsdienst is’, vertelt Evert. Daarmee verduidelijkt hij waarom de zanger geen verdere uitleg geeft over de verhuizing van zijn zoon.

Tekst gaat verder onder video over Donny Roelvink.

Serieuze toekomstplannen Donny Roelvink

Donny en Siham hebben nooit zelf naar buiten gebracht dat zij een relatie hadden. Achter de schermen zouden de plannen echter bijzonder serieus zijn geweest. De twee zouden zelfs gaan trouwen, maar die bruiloft lijkt er nu niet meer te komen. Of Donny en Siham in de toekomst nog bij elkaar komen, is afwachten. Volgens Evert krijgen kijkers mogelijk meer te zien van de situatie in het nieuwe seizoen van De Roelvinkjes.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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