Donny Roelvink leeft voor hiernamaals

Tekst: Sabine Krouwels

Sinds Donny Roelvink zich bekeerde tot de islam beseft hij dat er meer is dan het huidige leven. Het is iets dat hij zich altijd al wel realiseerde, maar wat door zijn bekering helderder is geworden, vertelt hij deze week in Weekend. “Het zou raar zijn als het leven in één keer ophoudt.”

Een jaar geleden bekeerde Donny Roelvink zich tot de islam. Zijn bekering heeft zijn leven erg verrijkt. “Je beseft je dat je voor iets groters leeft. Ik geloof in een hiernamaals, dat is door mijn geloof helderder voor me geworden.”

Raar

Geloven in een leven na de dood is niet nieuw voor Donny. Hij had altijd al het gevoel dat het hierna niet stopt. “Ik besefte altijd al dat het heel raar zou zijn als het leven in één keer ophoudt en dat er dan niks meer is.”

Hiernamaals

Het geloof in een hiernamaals helpt Donny om sommige dingen in het leven kleiner te maken. “Natuurlijk raak ik nog wel eens geïrriteerd, heb ik doelen die ik wil nastreven, rekeningen te betalen. Maar dat zijn bijzaken, doordat ik kan zeggen: “Ik doe m’n best. Ik geef alles in het leven wat ik kan, meer kan ik niet geven”. Ik leef ook voor een leven hierna.”

