Donny Roelvink is bekeerd tot de islam

Donny Roelvink heeft zich officieel bekeerd tot de islam. Dat bevestigt hij vrijdag aan RTL Boulevard. Op sociale media deelde onder meer rapper Josylvio vrijdag een filmpje waarop te zien is dat het model de islamitische geloofsbelijdenis Shahada uitspreekt.

Roelvink meldde eerder op Instagram dat hij in Dubai zit. Aan Boulevard bevestigt het model vrijdag kort dat hij zich inderdaad heeft bekeerd. “Alleen ben ik hier zelf nog lerende in dus wil ik me in de media hier niet over uitlaten”, zegt hij.

De zoon van Dries Roelvink meldde eerder al dat hij, net als zijn broer Dave, veel interesse had in de islam. Het ongeluk waarbij hij werd overreden door een Hummer, heeft bijgedragen aan het gevoel dat er “een hoger iets” moet zijn. Roelvink deed zijn uitspraken in de YouTube-serie RealTalks van FunX-dj Fernando Halman.

Klaplong en ribben

Donny raakte gewond toen hij een fitnessvideo met vrienden draaide. Daarbij werd hij overreden door een Hummer. Hij belandde in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben en een klaplong. Het model moest wekenlang herstellen.

Roelvink is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. Zijn vader Dries laat desgevraagd weten dat zijn zoon “zelf beter kan uitleggen wat hij gelooft of niet gelooft”.