Donny Roelvink onthult reden bekering: ‘Was indirect altijd al een moslim’

Tekst: Nicky Molendijk

Donny Roelvink is in de podcast Minuut voor Allah erg openhartig over zijn bekering. Zo is er volgens Roelvink niet veel veranderd in zijn leven. “Ik ben nog steeds wie ik ben. Ik denk dat dat ook het mooie is van de bekering.”

Vanaf jongs af aan was Donny al gefascineerd over het geloof, mede dankzij zijn beste vriend. “M’n allerbeste vriend Omar ken ik al bijna twintig jaar. Die ken ik sinds groep 5, dus we kennen elkaar echt al heel lang. Hij was eigenlijk mijn eerste aanraking daarmee”, vertelt hij.

2022 was een erg turbulent jaar voor Donny. Hij overleefde een auto-ongeluk en kreeg niet veel later de diagnose teelbalkanker. “En dan kom je op een punt dat je in één keer bewust wordt van het leven, en dus ook met de dood”, zegt hij openhartig.

Volgens Roelvink was het laatste zetje voor zijn bekering vlak voordat hij de operatiekamer inging. “Toen kreeg ik een paniekaanval en facetimede ik Omar. Ik weet nog dat ik helemaal in tranen uitbarstte en hem vroeg of hij een dua , een smeekbede, voor me wilde doen. Terwijl ik geen moslim was. Dat was de noodknop voor mij.”

Zijn beste vriend stelde hem gerust. “Allah geeft je alleen de lasten die je kan dragen. Kijk wat je al achter je kiezen hebt gehad, dat auto-ongeluk bijvoorbeeld, dus broer het gaat helemaal goedkomen. Hij geeft je wat je aankan.'” Vanaf dat moment wilde Donny zich hier ook meer in verdiepen.