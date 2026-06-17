Tina Nijkamp onthult reactie KRO-NCRV op gesprek over Thijs Römer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp heeft KRO-NCRV om een reactie gevraagd op het gesprek waarin Paul Römer vertelde over de nieuwe voorstelling van Thijs Römer. Volgens Tina is dat gesprek achteraf door de omroep geëvalueerd.

Paul Römer zat maandag in het Mediaforum van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers, waar hij sprak over de eerste voorstellingen van Thijs Römer die afgelopen week in Amsterdam zijn gespeeld. Dat viel Tina op, omdat Paul daar volgens haar aan tafel zat als mediadeskundige. Zelf noemt ze het moment in haar podcastaflevering van vandaag dan ook opvallend.

Nieuwe voorstelling van Thijs Römer

Volgens Paul gaat het om ‘een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren’. Hij omschreef de voorstelling als ‘een kwetsbaar moment’. Ook zei Paul: ‘Het zijn zijn eerste stappen weer terug op het toneel en in de openbaarheid.’

Tina vindt gesprek opmerkelijk

Tina gaat in haar podcast in op de tv-verschijning van Paul en heeft daar een duidelijke mening over. Ze zegt: ‘Heel opmerkelijk want hij zat daar als mediadeskundige, dit is geen medianieuws: het aankondigen van een toneelstuk.’ Voor de Telegraaf besloot Tina daarom navraag te doen bij KRO-NCRV.

Reactie van KRO-NCRV op gesprek over stuk Thijs Römer

Tina wilde van de omroep weten hoe er werd teruggekeken op het gesprek. Daarover zegt ze: ‘Hoe kijken zij daar nou eigenlijk op terug, op dat gesprek? Was dat de bedoeling of niet?’ Volgens Tina blijkt uit de reactie van KRO-NCRV dat dit niet het geval was. ‘Eigenlijk is dit gesprek anders verlopen dan we hadden gedacht, we hebben het met z’n allen geëvalueerd’, zou de reactie zijn.

Gesprek liep anders dan verwacht

KRO-NCRV voegde daar volgens Tina aan toe dat Paul wel kritisch werd bevraagd, maar dat het gesprek toch anders was gelopen dan verwacht. Voor Tina is die reactie veelzeggend. Zij concludeert: ‘Dat zegt wat mij betreft eigenlijk wel genoeg. Het betekent eigenlijk dat ze zeggen: ‘Wij zijn er ook niet blij mee.”

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