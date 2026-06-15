Thijs Römer maakt theatervoorstelling over veroordeling en gevangenisstraf

Tekst: Ruth Smeets

Thijs Römer heeft een nieuwe voorstelling gemaakt waarin hij terugblikt op de afgelopen jaren. Zijn oom Paul Römer vertelde maandag in het Mediaforum van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat de eerste voorstellingen afgelopen week in Amsterdam zijn gespeeld.

Paul was dit weekend aanwezig bij Een vorm van eenzaamheid in Schram Studio’s. Volgens hem gaat het om een persoonlijk stuk waarin Thijs Römer stilstaat bij wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

Eerste voorstellingen in Amsterdam

‘Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren’, zei Paul. Thijs werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. Zijn oom omschreef de voorstelling als ‘een kwetsbaar moment’. ‘Het zijn zijn eerste stappen weer terug op het toneel en in de openbaarheid.’ Volgens Paul zagen dit weekend ongeveer honderdvijftig mensen de voorstelling.

Terugkeer in de maatschappij

De producent benadrukte dat de rechter al uitspraak heeft gedaan. ‘De voorstelling gaat ook over de gevangenisstraf en de reflectie die hij tijdens die tijd heeft. Maar daarna kom je weer terug in de maatschappij en moet je weer je plek vinden. En dat is minimaal zo complex als het uitzitten van zo’n straf.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Bewust weinig aandacht vooraf

Volgens Paul is er bewust voor gekozen om de voorstelling niet eerder onder de aandacht te brengen. Te veel publiciteit vooraf zou volgens hem kunnen afleiden van het maakproces. ‘Maar nu is het stuk er. En het stuk is gemaakt voor de openbaarheid. Dus nu kunnen we ermee naar buiten.’ Ook zei Paul dat er vooraf niet met alle betrokkenen is gesproken. ‘De voorstelling is gemaakt vanuit Thijs. Het is zijn verhaal dat hij vertelt. Als je die voorstelling ziet, zie je ook hoe hij daarmee omgaat.’ Thijs werd in augustus 2023 veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.