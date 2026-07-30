Déze strenge theeregel moest prinses Catherine volgen bij koningin Elizabeth (en andere royal theetradities)

Tekst: Ruth Smeets

Een kopje thee drinken met koningin Elizabeth ging gepaard met afspraken. Prinses Catherine moest tijdens de traditionele afternoon tea rekening houden met een opvallende etiquette-regel.

Toen prinses Catherine in 2011 trouwde met prins William, kreeg ze naar verluidt genoeg etiquettelessen om een klein boek mee te vullen. Niet alleen de perfecte buiging hoorde daarbij, ook aan tafel golden strikte voorschriften. Zeker tijdens de afternoon tea, een vast moment in het huishouden van prins Williams wijlen grootmoeder koningin Elizabeth.

Geen pink omhoog

Volgens de koninklijke etiquette hoort het oor van het kopje tussen duim en wijsvinger te worden vastgehouden. De pink blijft daarbij netjes naar binnen. Prinses Catherine liet die houding al vaker in het openbaar zien, net als prinses Anne. Maar voor vrouwen die lippenstift dragen, gold nóg een belangrijke regel: zij moesten steeds vanaf exact dezelfde plek van het kopje drinken. Zo werd voorkomen dat er rondom meerdere lippenstiftafdrukken ontstonden.

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De favoriete taart van koningin Elizabeth ging overal mee naartoe

Voormalig koninklijk chef Darren McGrady vertelde eerder wat er doorgaans werd geserveerd tijdens de afternoon tea in Buckingham Palace en Windsor Castle. Koningin Elizabeth dronk Earl Grey en kreeg verschillende sandwiches voorgeschoteld, bijvoorbeeld met komkommer, ham of frambozenjam. Ook scones, taart en kleine zoetigheden mochten niet ontbreken. Vooral de chocolade-biscuittaart was bij de Queen bijzonder geliefd. Darren vertelde daarover aan HELLO!: ‘De koninklijke chefs stuurden iedere dag een hele taart naar Hare Majesteit voor bij de thee. Soms nam ze één punt en daarna verscheen de taart niet meer aan de koninklijke tafel. De rest ging dan naar het personeel voor hun afternoon tea.’ Koningin Elizabeth was zelfs zo dol op de taart dat die met haar meereisde. ‘De chocolade-biscuittaart was de enige taart die iedere dag opnieuw op de koninklijke tafel kwam, totdat hij helemaal op was. Soms betekende dat dat de taart haar in het weekend volgde naar Windsor Castle,’ aldus Darren.

Koning Charles kiest vaker voor hartig

Koning Charles heeft naar verluidt minder behoefte aan zoetigheid dan zijn moeder. Het is daarom goed mogelijk dat hij de traditionele afternoon tea tegenwoordig op zijn eigen manier invult. Helemaal zonder zoet doet de koning het overigens niet. Tijdens zijn zomervakanties in Schotland zou hij tijdens het schilderen in de natuur rond Balmoral graag alleen picknicken. Darren vertelde aan Delish: ‘Hij nam vaak een picknick mee met een grote, dik belegde sandwich en mogelijk ook een dessert, zoals een stuk pruimenpudding.’ Ook shortbread stond volgens de voormalige hofkok regelmatig op het menu in Balmoral.