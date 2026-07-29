Waarom de naam ‘prinses Catherine’ officieel onjuist is

Tekst: Lisa Manche

Catherine, de vrouw van prins William wordt vaak aangesproken als ‘prinses Catherine’, maar wist je dat die benaming helemaal niet klopt? Zo zit het.

Catherine Elizabeth Middleton werd geboren op 9 januari 1982 in Reading, Engeland. Haar ouders noemden haar vanaf jonge leeftijd Kate, waardoor ze jarenlang bekendstond als Kate Middleton. Sinds haar huwelijk met prins William in 2011 is die naam steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Door haar huwelijk veranderde haar officiële positie binnen het Britse koningshuis en kreeg ze de titel hertogin van Cambridge.

Niet prinses Catherine, maar prinses van Wales

Bij haar huwelijk met William kreeg Catherine de titel hertogin van Cambridge. Dat was destijds de officiële manier om haar aan te spreken: Catherine, hertogin van Cambridge. Toen koningin Elizabeth II in 2022 overleed en William de titel prins van Wales kreeg, werd Catherine automatisch prinses van Wales.

Oorspronkelijke titel

Toch wordt Catherine vaak aangeduid als prinses Catherine. Dat klinkt logisch, maar officieel klopt die benaming niet. Catherine is namelijk geen prinses van geboorte. In het Verenigd Koninkrijk wordt de titel ‘Princess’ vóór een voornaam normaal gesproken gebruikt voor iemand die als prinses is geboren, zoals Catherines dochter, prinses Charlotte.

Prinses van Wales

De correcte benaming is daarom Catherine, prinses van Wales. De officiële Britse website gebruikt de titel The Princess of Wales voor Catherine. Ook het Britse College of Arms legt uit dat de titels van leden van het koningshuis afhankelijk zijn van afkomst, huwelijk en door de koning(in) gegeven titels.

Verschil met Nederland

De verwarring ontstaat mede doordat de regels in het Verenigd Koninkrijk anders zijn dan in Nederland. In Nederland kan de echtgenote van een prins in bepaalde gevallen de titel prinses voor haar voornaam voeren. In het Britse koningshuis werkt dat anders: een vrouw krijgt niet automatisch de titel Princess Catherine doordat zij met een prins trouwt.

Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer de monarch daar expliciet toestemming voor geeft. Zo kreeg prinses Alice, hertogin van Gloucester, toestemming om de titel Princess Alice te gebruiken. De titel is in dat geval dus persoonlijk toegekend.

Hoe zat het met prinses Diana?

Ook bij Diana ontstond dezelfde verwarring. Diana Spencer werd wereldwijd bekend als prinses Diana, maar officieel was ook zij geen Princess Diana. Haar officiële titel was Diana, Princess of Wales, die zij kreeg door haar huwelijk met de toenmalige prins Charles.

Na haar scheiding in 1996 mocht Diana de titel Princess of Wales behouden, maar verloor zij haar aanspreektitel Hare Koninklijke Hoogheid. Door jarenlang gebruik in de media werd prinses Diana echter een volledig ingeburgerde naam.

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