Ierse muziekwereld in rouw na plotseling overlijden Glen Hansard bij motorongeluk

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Ierse singer-songwriter Glen Hansard is volgens zijn management op 56-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een motorongeluk in Dublin. De muzikant, bekend van The Frames en de films The Commitments en Once, overleed ter plaatse.

Het eenzijdige ongeval van Glen Hansard gebeurde kort voor 4.30 uur op de R109 Lower Road, nabij Strawberry Beds in Lucan. De politie heeft een onderzoek geopend en roept getuigen op zich te melden. Forensisch verkeersonderzoekers sloten de plaats van het ongeval af voor verder onderzoek.

Familie vraagt om privacy

ATC Management maakte het overlijden bekend in een emotionele verklaring aan RTE. ‘Met gebroken harten kondigen we het overlijden aan van Glen Hansard, die vanochtend vroeg is overleden na een verkeersongeval in Dublin.’ Volgens het management zijn zijn familieleden ‘diep geschokt en gebroken door dit tragische verlies’. Zij bedanken de hulpdiensten en vragen om privacy zolang het politieonderzoek loopt.

Van straatmuzikant tot Oscarwinnaar

Glen begon zijn carrière als straatmuzikant op Grafton Street, waar hij nummers van Bob Dylan en Van Morrison speelde. In 1990 richtte hij The Frames op, waarna hij ook doorbrak als acteur in The Commitments. Zijn grootste internationale succes volgde met Once. Samen met Markéta Irglová won hij in 2008 de Oscar voor Beste Originele Nummer met Falling Slowly. Toch bleef muziek altijd zijn belangrijkste passie. ‘Er is niets mis met acteren, het is gewoon niet mijn ding’, zei hij daar eerder over.

Vreugde om het vaderschap

De muzikant verdeelde zijn tijd tussen Ierland en Finland, waar hij woonde met zijn vrouw, de Finse dichteres Maire Saaritsa. In oktober 2022 verwelkomde het paar hun zoon Christy. Glen omschreef het vaderschap als ‘het meest ongelooflijke dat me ooit is overkomen’. ‘Plotseling realiseer je je dat alles bijzaak is, je leven, je carrière, je gedachten. Ik ben niet langer de belangrijkste persoon in mijn eigen leven.’

Geprezen om muziek en maatschappelijke inzet

Voormalig Iers president Michael D. Higgins noemde Glen een ‘geweldige muzikant en artiest’, wiens talent voor verhalen vertellen ‘zoveel vreugde bracht’. Hij prees ook zijn inzet tegen dakloosheid en zijn jaarlijkse benefietoptredens op kerstavond. Minister van Cultuur Patrick O’Donovan stelde dat maar weinig artiesten zo’n grote invloed hadden op de moderne Ierse vertelkunst. ‘Zijn invloed zal generaties lang voortleven in de Ierse muziek, ook al is zijn leven veel te vroeg geëindigd.’

Bron: The Sun