B&B Vol Liefde-Timothy blijkt bruiloft al tot in detail te hebben uitgedacht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nu de zoektocht naar liefde in B&B Vol Liefde weer in volle gang is, weten sommige deelnemers zich direct te onderscheiden. Timothy is daar een duidelijk voorbeeld van. Niet alleen zijn leven op Ibiza maakt kijkers nieuwsgierig, ook buiten het programma blijken opvallende details over hem te vinden.

In B&B Vol Liefde wordt Timothy alleen met zijn voornaam geïntroduceerd. Weekblad Party ontdekte echter, nadat meerdere mediakanalen zijn achternaam deelden, openbare profielen die meer prijsgeven over de deelnemer en zijn toekomstplannen.

De volledige naam van Timothy

Timothy heet voluit Timothy Draaijer. Het weekblad kwam via die naam op het spoor van een openbaar Pinterest-account met de gebruikersnaam TDraaijer, waarop eveneens de volledige naam Timothy Draaijer wordt vermeld. Op het profiel staan verschillende borden met inspiratie voor onder meer architectuur, inloopkasten, terrassen en accessoires. Vooral twee verzamelingen vallen daarbij op.

Bord over patat lijkt veelzeggend

Een van de Pinterest-borden draagt de naam patat. De link met de deelnemer uit B&B Vol Liefde lijkt daardoor snel gelegd. Timothy runt op Ibiza immers een snackbar en meerdere foodtrucks. Een ander bord dat Party aantrof, heet Trouwen. Daarop heeft Timothy uitgebreid verzameld hoe zijn ideale huwelijksdag eruit zou kunnen zien.

Timothy heeft zijn droombruiloft al uitgedacht

Op het trouwbord staan onder meer beelden van een wit-gouden bruidstaart, grote gordijnen, kleurrijke bloemen en gouden porselein. Ook over zijn kleding lijkt Timothy al te hebben nagedacht. Tussen de pins zijn verschillende witte en donkerblauwe pakken te vinden. Voor de aankleding van de trouwlocatie overweegt hij blijkbaar meerdere stijlen. Zo staan er beelden van volledig witte settings tussen, maar ook voorbeelden met warme roodtinten en paarse kleuren. Het bord werd zes jaar geleden aangemaakt en telt het 152 pins. De verzameling bevat daarnaast zoete snacks, strak vormgegeven uitnodigingen en titanium ringen. Op een ander bord zijn nog eens zes ringen opgeslagen.

Met wie gaat Timothy trouwen?

Met wie Timothy uiteindelijk in het huwelijksbootje stapt, moet nog blijken. Mogelijk is al uitgelekt welke kandidaat uit B&B Vol Liefde bij hem blijft. Of zijn toekomstige bruiloft er precies zo uit zal zien als hij jaren geleden op Pinterest vastlegde, zal de tijd leren. Wellicht krijgen kijkers zijn zorgvuldig samengestelde droomplaatje ooit daadwerkelijk te zien.