BTS keert Grammy’s de rug toe na komst omstreden Aziatische popprijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

BTS doet niet mee aan de Grammy Awards van 2027.

De Koreaanse popgroep BTS zal geen muziek inzenden voor de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Het besluit volgt een maand na de introductie van een nieuwe Grammy voor beste Aziatische popmuziekuitvoering. Die categorie zorgt binnen K-popkringen voor kritiek, omdat artiesten daarin op basis van taal en regio zouden worden ingedeeld.

Muziek niet verdelen op taal of regio

De zeven leden van BTS maakten hun besluit bekend via Instagram, waar ze allemaal dezelfde verklaring deelden. ‘We hebben besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de Grammy’s’, luidde de vertaling van het bericht. ‘Ik hoop dat muziek gehoord en gewaardeerd kan worden om wat het is, in plaats van verdeeld te worden op basis van regio of taal.’ RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin en J-Hope sloten af met een boodschap voor hun fans: ‘Bedankt Army en iedereen die ons altijd steunt.’

Grote kansen met Arirang en Swim

Het besluit is opvallend, omdat BTS met comebackalbum Arirang werd gezien als kanshebber voor meerdere belangrijke prijzen. Het album groeide uit tot een van de bestverkochte platen van het jaar en maakte volgens kenners kans op Album van het Jaar. Ook de Amerikaanse nummer 1-hit Swim werd genoemd als mogelijke kandidaat voor Song van het Jaar. Door de Engelstalige tekst zou het nummer echter niet in aanmerking komen voor de nieuwe Aziatische popcategorie. Volgens de regels moet een inzending voor die prijs ‘betekenisvol gebruik’ maken van een Aziatische taal, terwijl meer dan tachtig procent van de teksten op Arirang in het Engels wordt gezongen.

Tekst gaat verder onder video over BTS in het leger, voor hun comeback.

Nieuwe categorie leidt tot kritiek

De introductie van de prijs voor beste Aziatische popmuziekuitvoering werd door K-popfans met gemengde gevoelens ontvangen. Critici vinden dat de Grammy’s Aziatische artiesten met de categorie eerder in een apart hokje plaatsen dan daadwerkelijk eren. Ook Golden uit K-Pop Demon Hunters zou door de grotendeels Engelstalige tekst buiten de nieuwe categorie vallen. Dat nummer werd bij de meest recente ceremonie nog het eerste K-popnummer dat een Grammy won, in de categorie beste nummer geschreven voor visuele media.

Vijf nominaties, maar nog geen overwinning

BTS werd in 2021 de eerste K-popband met een Grammy-nominatie, dankzij Dynamite. Daarna volgden nog vier nominaties en meerdere optredens tijdens de ceremonie, maar de groep won nooit. Alle zeven leden zijn sinds 2019 stemgerechtigd lid van de Recording Academy. Met de boycot voegt BTS zich bij artiesten als The Weeknd, Morgan Wallen, Frank Ocean en Will Smith, die de prijsuitreiking eerder om verschillende redenen links lieten liggen. De Recording Academy heeft nog niet op het besluit gereageerd.

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Bron: BBC