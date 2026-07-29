Franse ster-dj Kavinsky (50) overleden aangetroffen in woning in Parijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Franse dj Kavinsky is op 50-jarige leeftijd overleden. De artiest werd dinsdagavond dood aangetroffen in zijn huis in Parijs, melden Franse media woensdag.

Volgens Le Parisien wordt er onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van Kavinsky. Over de omstandigheden rond zijn overlijden is verder niets bekendgemaakt.

Wereldberoemd door Nightcall

Kavinsky was vooral bekend van het nummer Nightcall. Het lied werd gebruikt in de film Drive uit 2011, waarin Ryan Gosling de hoofdrol speelde. De dj trad in 2024 nog op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee stond hij op een van de grootste internationale podia.

Ook actief als acteur

Kavinsky heette eigenlijk Vincent Belorgey. Naast zijn werk als dj was Vincent ook actief als acteur. In de jaren 2000 speelde hij in twee films van regisseur Quentin Dupieux.