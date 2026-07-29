Noah Kahan haalt uit naar Witte Huis na gebruik van nummer American Cars

Tekst: Evelien Berkemeijer

Noah Kahan verzet zich tegen het gebruik van zijn muziek door het Witte Huis. De muzikant reageerde nadat zijn nummer American Cars opdook in berichten op Instagram en TikTok.

In het bericht waren foto’s te zien van president Donald Trump tijdens een bezoek aan de belangrijkste testlocatie van General Motors in Michigan. Nadat veel fans Noah Kahan in de reacties hadden getagd, maakte hij duidelijk dat hij geen toestemming had gegeven.

Afkeurende boodschap

Noah reageerde dinsdagmiddag met een duidelijke boodschap onder het Instagram-bericht: ‘Ik zou het nooit goedkeuren als mijn muziek gebruikt zou worden ter ondersteuning van u of deze regering.’ Het geluid van American Cars lijkt inmiddels op Instagram te zijn uitgeschakeld, maar is nog altijd te horen bij het TikTok-bericht van het Witte Huis.

Medecomponist reageert nog feller

Noah Levine, die American Cars samen met de zanger schreef, liet eveneens van zich horen. De medecomponist koos daarbij voor veel hardere woorden: ‘Jij dikke klootzak, dit nummer is niet voor jou.’ Vertegenwoordigers van de muzikant en het Witte Huis reageerden niet direct op een verzoek om commentaar van Variety.

Steeds meer artiesten spreken zich uit

Noah sluit zich aan bij een groeiende groep artiesten die bezwaar maakt tegen het gebruik van hun muziek door het Witte Huis. Katy Perry reageerde afgelopen weekend nadat haar hit Firework uit 2010 was gebruikt bij beelden van militaire aanvallen. ‘Ik ben diep geschokt en boos dat ‘Firework’ wordt gebruikt op het TikTok-account van het @WhiteHouse als achtergrondmuziek voor videobeelden van militaire aanvallen’, schreef de zangeres op X. ‘Ik heb dit niet goedgekeurd, er is me niet om gevraagd en ik keur het absoluut niet goed.’ In juni sprak Ariana Grande zich op vergelijkbare wijze uit nadat haar nummer Bye uit 2024 was gebruikt bij beelden waarop ICE-agenten mensen arresteerden en boeiden. Ook Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Celine Dion, Neil Young en de Rolling Stones hebben kritiek geuit op het gebruik van hun nummers door de president.

Bron: Variety