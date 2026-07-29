Charles Spencer neemt zijn nieuwe vrouw mee naar zijn familiegraf

Tekst: Lisa Manche

Charles Spencer (62) heeft zijn nieuwe vrouw Cat (43) meegenomen naar zijn familiegraf. Op Instagram deelt de gravin foto’s van haar eerste bijzondere bezoek.

Bezoek aan familiegraf

Cat trouwde in mei met graaf Charles Spencer. Hij nam haar mee naar het landgoed Sandringham waar hij met zijn broers en zussen is opgegroeid. Bij een zwart-wit foto van haar man schrijft Cat: ‘Vandaag nam @charles.earl.spencer me mee naar het graf van zijn broer, John Spencer, die kort na zijn geboorte op 12 januari 1960 overleed.’

‘Hij werd begraven in een rustige hoek bij de kerk van St. Mary Magdalen in Sandringham, naast hun grootvader. Een paar jaar geleden heeft Charles de grafsteen van John laten restaureren.’

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Bijzondere plek

Voor Cat was het bijzonder om een bezoek te brengen aan de plek waar haar man opgroeide. ‘Ik vond het geweldig om deze delen van Norfolk te zien, waar hij naar het klinkt een heerlijk gelukkige jeugd heeft gehad!’, schrijft ze.

Harry en kinderen bezoeken graf prinses Diana

Het bezoek van het stel aan het familiegraf van Charles Spencer volgt kort nadat prins Harry zijn kinderen voor het eerst meenam naar het graf van zijn moeder, prinses Diana. Zij ligt begraven op een klein eilandje op Charles Spencer’s landgoed Althorp in Northamptonshire. Meghan deelde een aantal foto’s van hun zomer, waaronder een foto van de prins met zijn kinderen. In zijn armen droeg hij een grote bos bloemen die ze waarschijnlijk meenamen naar het graf van Diana.

Graf prinses Diana

Voor Harry betekent het graf van zijn moeder veel. In zijn memoires Spare beschreef hij het moment dat hij Meghan voor het eerst meenam naar de plek. ‘Ik leidde Meg over het pad, langs een heg, door het labyrint. Daar was hij dan, opdoemend: de grijsachtig witte ovale steen. Geen enkel bezoek aan deze plek was ooit gemakkelijk, maar dit keer… Vijfentwintigste sterfdag. En Megs eerste keer. Eindelijk bracht ik het meisje van mijn dromen naar huis om mijn moeder te ontmoeten.’