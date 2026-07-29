Edson da Graça verliest tand tijdens medische ingreep

Tekst: Lisa Manche

Edson da Graça is tijdens een medisch onderzoek flink aan zijn tand gevoeld. In een video op Instagram laat de presentator zien dat zijn tand tijdelijk verwijderd is.

Ingreep aan tanden

Edson start de video met zijn hand voor zijn mond. ‘Ik heb vandaag dus een ingreep laten doen aan mijn tanden. Dit is een challenge voor iedereen: je moet eerlijk zijn. Als je met me bent, dan lach je niet. Als je niet met me bent, dan lach je me uit’, vertelt hij met een knipoog. ‘Dus wees gewoon eerlijk in de comments, ben je met me of ben je niet met me? Ben je ruw of ben je niet ruw?’

Tijdelijk

Wanneer hij zijn hand weghaalt is meteen te zien dat hij een van zijn ondertanden mist. In de beschrijving onder de video legt Edson uit dat zijn tand verwijderd moest worden om medische redenen. ‘Helaas moest ik een ingreep laten doen omdat mijn tanden recht op elkaar staan. Op deze manier gaan ze slijten en trekt mijn tandvlees terug.’ Gelukkig is het maar tijdelijk en wordt het weer rechtgetrokken met een onzichtbare beugel met een neptand ertussen. ‘Maar goed, tot die tijd: lach a balhaar lach.’