Sam Smith is verloofd met modeontwerper Christian Cowan

Tekst: Lisa Manche

Sam Smith is verloofd met modeontwerper Christian Cowan. De Britse artiest bevestigt het nieuws in een interview met The New York Times, nadat er eerder dit jaar al geruchten rondgingen over een mogelijke verloving.

Smith en Cowan hebben sinds ongeveer drie jaar een relatie. Eind 2022 werden ze voor het eerst samen in het openbaar gezien en in 2024 maakten ze hun officiële debuut als koppel op de rode loper van het Met Gala in New York.

Nieuwe album draait om de liefde

In hetzelfde interview vertelt Sam Smith dat het aankomende vijfde studioalbum Hazel Eyes is vernoemd naar de oogkleur van Christian Cowan. Meerdere nummers op het twaalf liedjes tellende album gaan over hun relatie. Volgens Sam is het de eerste plaat waarop de liefde voor één persoon centraal staat en noemt die het album een ode aan hun relatie.

Queer liefde als krachtig statement

Sam Smith spreekt ook openlijk over de betekenis van liefdesliedjes. ‘Voor mij is er iets radicaals aan queer zijn in deze tijd, in deze wereld, en liefdesliedjes zingen’, zegt Sam. ‘Ik sta niet toe dat het gif dat ik lees en zie invloed heeft op de manier waarop ik liefheb.’

Relatie steeds zichtbaarder

De relatie tussen Sam Smith en Christian Cowan werd de afgelopen jaren steeds zichtbaarder in het openbaar. Waar de twee aanvankelijk vooral samen werden gespot, kozen ze er later voor om ook officiële evenementen gezamenlijk te bezoeken.

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