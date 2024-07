Sam Smith kon maand lang niet lopen: ‘Was vreselijk’

Sam Smith heeft begin dit jaar een maand niet kunnen lopen na een skiongeluk. Smith had een gescheurde kruisband, vertelt de Britse artiest in de podcast Sidetracked with Annie and Nick.

De 32-jarige Smith werd begin dit jaar gespot met een wandelstok en een brace om diens been. Nu vertelt de artiest dat diens kruisband “volledig gescheurd” was na een ongeluk op de piste. “Ik koos voor de route zonder operatie, maar daardoor kon ik een maand niet lopen op dit been en het was vreselijk.”

Het was voor de non-binaire Smith de eerste keer dat die niet kon bewegen. “En daardoor was ik wat zwaarder. Het maakte me erg angstig.”

Wel motiveerde het de artiest “alles op een rijtje te zetten”.