Romy Monteiro ging ‘over eigen grenzen’ voor carrière

Tekst: Redactie Weekend

Romy Monteiro is vaak over haar grenzen gegaan aan het begin van haar carrière. Volgens de 32-jarige zangeres kreeg ze het advies om te “pakken wat je pakken kan”, vertelt ze in een interview met Beau Monde. “Al vrij snel liep ik mezelf voorbij.”

Monteiro brak tijdens een show van de musical The Bodyguard haar arm, waardoor die zes weken in het gips moest. “Maar na twee weken ging ik het podium weer op, want the show must go on en pijn zie je niet”, aldus Monteiro. “Ik voelde dat ik moest, door druk van buitenaf en druk vanuit mezelf, dat ik moest meesurfen op die golf van succes. Ik stond er niet bij stil of die golf wel goed voor me was.”

De zangeres kreeg zeven jaar geleden al een burn-out, maar wist die lange tijd niet te verwerken. Volgens Monteiro leidde dat tot “heftige fysieke klachten”. “Sommige te privé om te delen, maar denk aan restless legs. En de stress sloeg op mijn stem. Toen het vocaal niet meer ging, moest ik wel gas terugnemen.

Divagedrag

In 2023 zegde ze onder meer het Kerst Muziekgala af, dat ze zou presenteren. In de media werd ze daardoor beticht van ‘divagedrag’. De zangeres besloot bewust daar niet op te reageren. “Als ik wel had gereageerd, dan had ik moeten zeggen wat er met me aan de hand was en daar had ik op dat moment geen behoefte aan, want ik zag het licht aan het einde van de tunnel nog niet.”

“Tijdens die resetperiode ben ik gaan kijken: waar heb ik nog wel energie voor? Dat bleek zingen te zijn”, aldus Monteiro. Ze vond het ook leuk om programma’s te maken, zoals GTST of It Takes Two. “Maar zingen, of dat nu is voor een vol Ziggo Dome of op een verjaardag van twintig man, dát is wat mijn gelukscupje vult.”

‘Ritme en regelmaat’

Inmiddels gaat het beter met de zangeres. “Ik ben gaan praten met een therapeut. Dat doe ik nog steeds, wekelijks.” Volgens Monteiro wordt ze daarvan een “beter, blijer mens”. Ook haar hondje helpt haar. “Ze geeft me ritme en regelmaat, wat ik in mijn vak in principe niet heb. Doordat ik veel met haar uitga, heb ik een betere weerstand en ben ik fitter dan ooit”, aldus de zangeres. “Ze maakt me op alle fronten ontzettend gelukkig. She is my greatest love of all.”