Ali B

Ali B en chauffeur overvallen in eigen straat: ‘Geen zorgen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

09/05/2026

Ali B en zijn chauffeur zijn overvallen bij hem in de straat. Dat meldt de rapper op sociale media.

Ali B laat weten dat hij verder niets kan zeggen vanwege het politieonderzoek. Omdat hij verwacht dat mensen hem gaan berichten en zich zorgen zullen maken als ze het nieuws horen, deelt hij wel hoe het met hem gaat.

‘Het gaat goed, we zijn gezond’

De rapper stelt zijn volgers gerust. ‘Het gaat goed, we zijn gezond. Mensen wilden wat hebben, ik heb het gegeven omdat ik denk: hoe eerder je het geeft, hoe eerder je ervan af.’ Ali hoopt dat de politie de daders vindt. Hij zegt: ‘Geen zorgen, het gaat goed, ik hoop dat ze de daders pakken.’ Verder laat de rapper weten dat hij geen interviews geeft over de overval. Ook zegt hij er met niemand over te gaan praten. Bekijk de video hier:

