Slachtoffer Naomi over Ali B: ‘Ik heb zijn ware aard gezien’

Tekst: Lisa Manche

Naomi, slachtoffer in de zedenzaak rond Ali B, heeft zich na zijn veroordeling uitgesproken in ‘RTL Tonight’. In een eerder opgenomen interview met Humberto Tan vertelt ze dat ze na acht lange jaren blij is met de veroordeling van de rapper.

Drie jaar celstraf

Rapper Ali B werd donderdag in de rechtbank schuldig bevonden aan verkrachting van Naomi en Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 2,5 jaar cel geëist, maar hij kreeg een celstraf van drie jaar opgelegd.

Eerste reactie

Naomi was, evenals Ali B, niet aanwezig in de rechtbank. Op het moment van de uitspraak zat zij op de redactie van BOOS waar haar reactie werd opgenomen voor een podcast. Haar eerste reactie in de podcast was: “Holy shit. Holy shit. Ik zei toch dat ik niet f*cking gek was? (…) No f*cking way. Wauw.”

Ware aard gezien

‘s Avonds werd er een interview met Naomi uitgezonden bij RTL Tonight. In de uitzending was zij onherkenbaar en is haar stem licht vervormd. Ze vertelt dat ze blij is dat ze eindelijk haar gelijk heeft kunnen halen. “Ik ben niet gek. Ik ben jarenlang voor gek verklaard, want Ali had een reputatie als good guy, iemand die oude vrouwtjes helpt.” Naomi vertelt dat ze ‘de ware aard’ van de rapper zag. “Ik had gewoon gelijk, die man is een verkrachter”, zegt ze.

Spreekrecht

Naomi gaat ook in op het feit dat Ali B zijn zoon wilde gebruiken tijdens het spreekrecht. Ze vindt dat nog steeds moeilijk. “Zo van: kijk hoe zielig. Dit heeft effect op mijn familie. Het is bullshit. Want twee weken voordat het kind geboren was, zat hij aan mij. En zo heeft hij ook nog seks gehad met twee andere vrouwen.”

‘Zoveel lelijke dingen moeten teruglezen’

Ook haalt Naomi uit naar Bart Swier, de advocaat van Ali B. “De manier waarop hij over mij sprak… Hij liet het lijken alsof ik een drugsverslaafde, labiele hoer ben. Terwijl dat niet zo is. Ik heb zoveel lelijke dingen over mezelf moeten teruglezen. Het voelt goed dat de rechtbank daar doorheen heeft gekeken. Het voelt als een bevestiging. Dat ik toch niet alleen ben.”

BRON: BOOS, RTL Tonight