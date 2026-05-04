Denise uit Winter Vol Liefde moet nog langs bij ex Mike Hansler

Tekst: Lisa Manche

Denise van der Laan uit Winter Vol Liefde is geëmigreerd naar Spanje om daar opnieuw te beginnen. Er is alleen één probleem: haar spullen liggen nog bij haar ex, Mike Hansler, in Oostenrijk.

Ze vertelt erover in een interview met het AD.

Grenzen leren aangeven

Na haar avonturen in Winter Vol Liefde en De Hanslers: van de Piste naar de Playa heeft Denise Nederland verruild voor het zonnige Spanje. Nadat haar relatie met Mike uitging, heeft ze besloten om ‘de knop om te zetten en alleen nog maar vooruit te kijken’. Toch was dat niet altijd gemakkelijk. “Ik ben een echte pleaser. Ik zei eigenlijk altijd ‘ja’ op alles, zelfs als ik het eigenlijk niet wilde. Tijdens De Hanslers heb ik wel geleerd om mijn eigen grenzen aan te geven.”

De Hanslers

In de realityserie was te zien hoe Denise bij Mike in Oostenrijk ging wonen en samen met zijn familie naar Spanje vertrok om daar een beach bar te openen. Er ontstond veel commotie over de serie, omdat Denise door schoonmoeder Monique op straat werd gezet. Geen fijne periode, maar ze werd wel op slag verliefd op Spanje.

Periode afsluiten

Er is alleen een klein probleem: een deel van Denises inboedel ligt nog in Oostenrijk. Ze heeft alleen geen contact meer met Mike of Monique. “Nee, we spreken elkaar niet meer.” En het is ook niet makkelijk om even naar Oostenrijk te reizen. “Ik ga ook niet even een dag heen en weer rijden. Ik wil het graag afsluiten en door met mijn leven. Het is goed zo.”

Niet op zoek naar de liefde

Dat Denise geen contact meer heeft met haar ex-schoonfamilie vindt ze niet erg. “We gaan gewoon allemaal verder”, vertelt ze. En hoe zit het met de liefde? “Daar ben ik nu totaal niet mee bezig. Ik heb het daar ook veel te druk voor nu. Ik ben niet op zoek, maar ik geloof wel dat ik weer een leuke man ga ontmoeten. Dat weet ik zeker.”

BRON: AD