Dries Roelvink had meer tijd met dochter willen doorbrengen: ‘Aantal jaar uit haar leven gemist’

Tekst: Lisa Manche

Dries Roelvink heeft een aantal jaar geen contact gehad met zijn dochter Peggy, toen zij jong was. De zanger laat weten dat hij zichzelf dat verwijt.

Dat vertelt hij aan Vriendin.

Gemiste jaren

Dries werd op zijn 21ste vader van Peggy. Hij en de moeder van zijn dochter gingen uit elkaar toen hun dochter vier was en zijn ex-partner vond het volgens de zanger geen goed idee dat hij zijn dochter bleef zien. “Zo heb ik een aantal jaar uit haar leven gemist.”

In dezelfde periode was Dries druk bezig met zijn carrière. “Ik dacht gewoon: ze komt vanzelf wel weer.”

Fout

Uiteindelijk heeft het een aantal jaar geduurd tot Dries zijn dochter weer zag. “Ik vind het een fout van mezelf dat ik in mijn jonge jaren Peggy niet meer heb opgezocht”, vertelt hij. “Dat is iets wat ik mezelf verwijt.”

Inmiddels hebben Dries en Peggy goed contact. “Ik zie haar zo’n vier keer per week, want we trainen in dezelfde sportschool. De band met haar is goed, maar anders dan die met Dave en Donny.”