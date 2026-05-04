Gilbert uit Winter Vol Liefde laat voor het eerst van zich horen na zware periode: ‘Punt achter nare ziekte’

Tekst: Lisa Manche

Het is al een tijd geleden dat we voor het laatst iets van Gilbert uit Winter Vol Liefde hebben gehoord. Na zijn deelname aan het programma verdween hij een tijdje uit beeld. Op Instagram laat hij weten dat dat te maken had met een zware medische periode.

‘Goodbye’

‘Vandaag was een bijzondere dag voor mij’, begint Gilbert bij een foto van een Zweeds landschap. ‘Ik mocht weer sporten na een zware en moeilijke medische tijd.’ Hij schrijft dat het als een belangrijk moment voelt om een punt te zetten achter de zware periode. ‘Ik wil goodbye zeggen tegen de nare ziekte.’

Hart onder de riem

Veel van Gilbert’s volgers steken hem een hart onder de riem in de comments. Mensen schrijven reacties als: ‘Zet hem op, jij kan dit’ en ‘Hopelijk zeg je ook echt vaarwel tegen die ziekte.’

Winter Vol Liefde

Gilbert was een veelbesproken deelnemer in het afgelopen seizoen van Winter Vol Liefde. Hij reisde af naar Zweden om de liefde te vinden bij Elsje. Dat leek te lukken, maar aan de liefde kwam abrupt een einde, omdat bleek dat hij niet altijd eerlijk was geweest.