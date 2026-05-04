Belastingaangifte prins William onthuld: zoveel moet hij betalen

Tekst: Lisa Manche

Eerlijk is eerlijk, de blauwe enveloppe is niemands beste vriend. Maar voor prins William zijn de bedragen al helemaal niet mals. Uit een nieuw rapport blijkt dat hij een van de grootste belastingbetalers van Groot-Brittannië is.

Inkomsten uit landgoederen

Het is de eerste keer dat bekend is geworden hoeveel belasting prins William betaalt. Volgens The Times gaat het om 7 miljoen pond, wat omgerekend zo’n 8 miljoen euro is. De prins moet zoveel betalen, omdat hij heel veel geld verdient aan landgoederen. Royaltydeskundige Jeroen Snel vertelt bij RTL Boulevard dat op deze landgoederen onder andere ziekenhuizen, gevangenissen en scholen staan. “Die betalen pacht en zodoende zijn er veel inkomsten en moet er heel veel belasting worden betaald.”

Niet verplicht om belasting te betalen

Het grootste deel van Williams inkomen is afkomstig van het hertogdom Cornwall, een landgoed met een waarde van meer dan 1 miljoen pond. Als royal is hij niet verplicht om belasting te betalen, maar de prins heeft besloten om dat wel te doen. Hij betaalt het hoogste tarief, wat neerkomt op 45 procent in Groot-Brittannië.

BRON: THE TIMES, RTL BOULEVARD