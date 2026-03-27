Prins William hint op opvallende verandering van zijn uiterlijk

Tekst: Denise Delgado

Prins William speelt met het idee om zijn baard te verruilen voor een snor. Tijdens een bezoek aan een militaire kazerne maakte de Britse troonopvolger daar donderdag grappend een opmerking over. Dat melden Britse media.

De 43-jarige prins, die sinds de zomer van 2024 een baard draagt, viel op dat veel militairen van het Mercian Regiment een snor hebben. “Misschien haal ik het er wel af en laat ik een snor staan”, zei prins William terwijl hij over zijn eigen baard streek.

De snor wordt populair

Een van de aanwezige luitenants vertelde hem daarop dat de snor binnen het regiment populair werd toen de militairen vorig jaar in Estland waren gestationeerd. William merkte vervolgens op dat die look duidelijk aan terrein wint.

Prins William draagt sinds 2024 zijn opvallende grijze baard. Hij verscheen voor het eerst met gezichtsbeharing in een video waarin hij Team GB succes wenste voor de Olympische Spelen in Parijs. Sindsdien heeft hij voor het eerst langere tijd een volle, verzorgde baard gehouden.

Hoewel William begin jaren 2000 tijdens zijn militaire dienst ook korte tijd een baard had, moest hij die volgens de richtlijnen van het Britse leger afscheren zodra hij terugkeerde naar zijn normale taken. Opmerkelijk genoeg werden die regels in 2024 versoepeld, ongeveer in dezelfde periode waarin prins William stopte met dagelijks scheren. Sindsdien mogen Britse militairen gezichtsbeharing dragen, zolang die goed verzorgd en netjes bijgehouden wordt.

BEELD: ANP/PRINCEANDPRINCESSOFWALES