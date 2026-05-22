Britse politie zoekt vrouw die door prins Andrew mee naar huis is genomen ‘voor seksuele doeleinden’

Tekst: Lisa Manche

De Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew (66) betrokken is geweest bij meerdere zedenmisdrijven.

Op zoek naar vrouw

Volgens Britse media zijn rechercheurs op zoek naar een vrouw die beweert dat ze naar het huis van Andrew in Windsor zou zijn gebracht ‘voor seksuele doeleinden’.

Arrestatie

Sinds Andrews arrestatie op zijn 66ste verjaardag, drie maanden geleden, heeft de politie met verschillende getuigen gesproken. Andrew werd drie maanden geleden gearresteerd tijdens een inval in zijn woning in Norfolk.

Ambtsmisbruik

Andrew wordt verdacht van mogelijk ambtsmisbruik. Zo zou hij vertrouwelijke overheidsdocumenten en andere informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein. De voormalig prins ontkent de aantijgingen.

Verder dan alleen financiële misdrijven

Een bron bij de politie meldt aan Sky News dat het onderzoek verder gaat dan alleen ‘financiële misdrijven’. ‘Ambtsmisbruik omvat vele andere zaken, waaronder zedendelicten, fraude, corruptie, belemmering van de rechtsgang en meer. We hanteren een veel bredere benadering.’

BRON: DE STENTOR