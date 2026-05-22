André Hazes heeft spijt van misbruiken naam vader

Tekst: Lisa Manche

In de podcast ‘ADHAZES’ vertelt André Hazes dat hij de naam van zijn vader, André Hazes sr., gebruikte om indruk te maken op meisjes. De zanger laat weten zich daar lang rot over te hebben gevoeld.

Naam misbruikt

Tijdens de podcast die hij samen met zijn zus Roxeanne Hazes maakt, vraagt zij of hij ooit de naam van hun vader heeft misbruikt. André heeft daar al snel een antwoord op en vertelt over de periode waarin hun vader ernstig ziek was.

Webcam

Hun vader lag alleen maar op bed. Ondanks dat het niet goed ging met zijn vader, besloot André zijn webcam op zijn vader te richten om tegenover twee meisjes te bewijzen dat hij écht de zoon van André Hazes was. ‘Ik draaide mijn webcam en liet papa zien die daar zo lag.’

Indruk maken

Toen zijn vader was overleden, gebruikte André zijn vaders naam nog steeds om indruk te maken op meisjes. ‘Ik gebruikte altijd papa. Gewoon tot het einde.’

Roxeanne schrikt van het verhaal van haar broertje, maar kan er ook wel een beetje om lachen. ‘Wat zielig’, zegt ze tegen André.

