André Hazes deelt beelden van ontmoeting Noa Braaf en zoon Dré: ‘Trots op hoe we het doen’

Tekst: Lisa Manche

André Hazes en zijn vriendin Noa Braaf hebben een bijzonder moment meegemaakt. Noa heeft namelijk Andrés zoon Dré ontmoet. Op Instagram deelt André beelden van hun reis naar Disneyland.

Disneyland Parijs

André en Noa zijn één jaar samen en besloten daarom samen met Dré een tripje te maken naar Disneyland Parijs. Samen genoten ze van alle attracties en de tijd met elkaar. Op de beelden is onder andere te zien hoe Noa Dré op haar rug draagt en Noa en André hand in hand door het park lopen.

Trots

André staat stil bij de bijzondere mijlpaal en schrijft: ‘Dankbaar hoe alles op zijn plek is gevallen. Maar ook trots op hoe we het doen met elkaar.’

Duidelijke afspraak

Na de breuk tussen André en Monique Westenberg, de moeder van Dré, hebben ze goede afspraken gemaakt over het ontmoeten van nieuwe partners. Zij worden pas aan Dré voorgesteld als de relatie minimaal een jaar standhoudt.

Warme reacties

Ook Monique kijkt op Instagram mee met het uitje van het drietal. Onder de foto’s reageert ze met een hartje. Ze kan op veel warme reacties rekenen, van volgers die zich voorstellen dat het best lastig is om haar ex en zoontje zo samen te zien. ‘Liefde voor hoe jullie dit samen doen, alsnog moeilijk te zien lijkt me’, schrijft iemand.

