Deze strenge opvoedregel hanteren William en Kate voor hun kinderen

Tekst: Lisa Manche

Prins William en prinses Kate moeten zich houden aan heel veel protocollen, maar als het om de opvoeding van hun kinderen gaat vinden ze één principe erg belangrijk.

Norland-nanny’s

Volgens Hello Magazine is er in het gezin van William en Kate een strikte regel dat er niet geschreeuwd mag worden. Dit is een opvoedingsmethode die lijkt op die van de bekende Britse Norland-nanny’s. Dat zijn professioneel opgeleide kinderoppassers die leren hoe ze kinderen op een kalme manier begeleiden. Schreeuwen hoort daar niet bij.

Uit den boze

Volgens Sarah Carpenter, een nanny die is opgeleid volgens de Norland-methode, is het verheffen van je stem in de buurt van kinderen absoluut uit den boze. In een interview met Netmums, vertelt Sarah dat het verheffen van je stem ervoor zorgt dat kinderen zich niet gesteund voelen.

Ontspannen praten

William en Kate vinden het belangrijk dat er niet geschreeuwd wordt. Gebeurt dit toch, dan wordt het gesprek met prins George (12) , prinses Charlotte (11) en prins Louis (8) tijdelijk verbroken. Ook wordt er niet gebruikgemaakt van een traditionele ‘strafhoek’ of maatregelen zoals een ‘time-out’. Als een van de kinderen boos of verdrietig is, proberen William en Kate eerst rustig te praten. Soms nemen ze het kind even apart om samen te bespreken wat er aan de hand is. Zo leren de kinderen om op een ontspannen manier over hun gevoelens en gedrag te praten. De ‘niet schreeuwen regel’ geldt trouwens niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders zelf.

Verboden woord

Volgens Sarah Carpenter is er ook een verboden woord voor Norland-nanny’s. Het woord ‘gek’ mag alleen in luchtige context worden gebruikt, bijvoorbeeld ‘laten we gekke gezichten trekken.’

Hulp bij de opvoeding

William en Kate krijgen hulp bij de opvoeding van hun kinderen van Maria Teresa Turrion Borrallo, een Norland-nanny. Zij voegde zich in 2014 bij de familie en wordt vaker gespot bij evenementen, zoals bruiloften. Koninklijk commentator Victoria Murphy vertelde aan ABCNews: ‘De kindermeisjes leren alles, van defensief rijden tot veiligheidskwesties en hoe ze voor een toekomstige koning of koningin moeten zorgen.’

BRON: HELLO MAGAZINE