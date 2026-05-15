Wolter Kroes neemt zorgen om Thomas Berge terug: ‘Het is een kanon’

Tekst: Lisa Manche

Thomas Berge heeft een flinke lichamelijke transformatie ondergaan en dat is Wolter Kroes niet ontgaan. Nadat hij beelden zag van zijn vriend, maakte hij zich aanvankelijk zorgen, maar daar komt de zanger nu op terug.

‘Ga hier niet mee door’

In een interview met Shownieuws liet Thomas Berge weten dat hij de allerfitste versie van zichzelf wil worden. Hij is dan ook flink bezig geweest met afvallen en sporten en raakte 30 kilo kwijt. Wolter Kroes reageerde bezorgd op de beelden. ‘Vriendje, wat ben je onwijs mager geworden. Ga hier alsjeblieft niet mee door. Je lijkt ook tien jaar ouder als je doorslaat. Straks ben je Thomas Berge niet meer…’

Lees ook: Wolter Kroes blij met vrijspraak Marco Borsato

Blokjes gezien

Nadat de zanger zijn zorgen uitte werd hij gebeld door Thomas. ‘Ik kreeg hem al snel aan de lijn. Ik zei: ‘wat is er aan de hand jongen?’ En toen liet hij mij een paar sportfoto’s zien. Ik heb echt zijn blokjes gezien. Die man is alleen maar gespierd en aan het trainen’, zegt Wolter.

‘Je weet niet wat je ziet’

Wolter laat weten onder de indruk te zijn van Thomas. ‘Het is een kanon. Als je hem ziet, weet je niet wat je ziet.’ Ook beseft hij dat hij misschien iets te snel van zich heeft laten horen. ‘Ik weet nu hoe het komt, die man traint zich helemaal het lazarus.’

Bekijk hier de reactie van Wolter Kroes.

BRON: SHOWNIEUWS