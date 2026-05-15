Domien Verschuuren bedankt volgers voor steun na plotselinge overlijden zwager

Tekst: Lisa Manche

Domien Verschuuren is de komende tijd niet te horen op Qmusic. Eerder deze week deelde de radio-dj dat zijn zwager vorige week woensdag is omgekomen bij een verkeersongeval. Op Instagram bedankt hij zijn volgers voor alle steun.

‘Overweldigd door de eindeloze stroom lieve berichtjes. Het doet ons goed, dankjewel’, schrijft Domien in een Instagram Story. Woensdag deelde hij het verschrikkelijke nieuws op hetzelfde platform: ‘Het verdriet is immens. Het verlies is onbegrijpelijk. Sinds een week is het leven gehuld in nevel. De donkere kleur en de dikte ervan heb ik niet eerder gezien. Vanmiddag hebben we Thjeu in het bijzijn van familie en vrienden de laatste eer bewezen tijdens de uitvaartceremonie. Wat nu overblijft is stilte.’

Plekje geven

De dj legt zijn werkzaamheden voorlopig neer. Een woordvoerder van Qmusic laat weten dat de radiozender het belangrijk vindt dat Verschuuren ‘alle ruimte krijgt om dit een plekje te geven. Het is op dit moment niet te zeggen wanneer Domien weer te horen is.’ Radio-dj Joost Swinkels zal Domien de komende tijd vervangen tijdens de middagshow.

De man van Domiens jongere zus is op 33-jarige leeftijd overleden. Hij laat een dochtertje van 14 maanden achter.