Domien Verschuuren over vaderschap en luiers verschonen: ‘Het allerergste komt nog’

Tekst: Sabine Krouwels

Nu Domien Verschuuren vader is, beleeft ook hij dat alle clichés waar zijn. Dat vindt hij enerzijds klef en verschrikkelijk, maar anderzijds ook heerlijk. Hij geniet met volle teugen van het zien opgroeien van zijn zoontje. Al heeft hij wel een nieuwe balans in zijn eigen leven moeten vinden. ’Dat was best wel even spannend.’

Acht maanden geleden werd Domien Verschuuren vader. Afgelopen juli verwelkomde de radio-dj samen met zijn vriendin Marcella hun zoontje Boris. Weekend was benieuwd hoe de eerste maanden hem zijn bevallen en vroeg het hem tijdens de première van Harry Potter En Het Vervloekte Kind. ’Ik zit helemaal op een roze wolk. Het is echt het leukste ooit! Dat hoopte ik al toen mijn vriendin zwanger was. Maar als het dan eenmaal zover is en je dat jongetje vanaf dag één ziet opgroeien, en je bent nu acht maanden verder en je kijkt terug en je denkt: wauw, wat is er gebeurd?, dan is het fijn dat alles wat je ervan hoopte is uitgekomen. Helemaal als je dat met een grote glimlach kunt vertellen.’

Eerste keer vader

Toch bracht de baby ook spanning met zich mee. ’Het is natuurlijk ook wel taai om vanaf nul opeens voor het eerst vader te worden. Er zijn nooit echt dieptepunten geweest, maar om de hele omgang met je eigen leven opnieuw uit te vinden, dat is best wel even spannend. Maar volgens mij doen mijn vriendin en ik dat best goed. Boris doet het gelukkig ook heel goed. Hij vindt alles leuk en hij lacht de hele dag, dus ja, dan lach ik ook.’

Nog liever thuis

Domien noemt dingen op die minder prioriteit krijgen nu hij een kind heeft: ’Uit eten gaan. Met mijn vriendin, maar ook met vrienden. Ik was altijd al wel graag thuis, dat vind ik nou eenmaal fijn. Maar nu ben ik nóg liever thuis. Uit eten gaan vind ik altijd heel leuk, of het nou in een eetcafé is of in een chic restaurant. Nou, die hobby heb ik wel echt even op een laag pitje moeten zetten. Maar dan kijk ik naar de babyfoon en dan zie ik de reden waarom ik thuis ben, en dan is dat allang weer vergeten.’

Luiers verschonen valt mee

Tegen luiers verschonen keek Domien eerst op, maar het valt hem alles mee. ‘ Kijk, het allerergste komt natuurlijk nog. Hij begint nu een klein beetje broccoli te eten, dus je merkt dat de geur wat begint aan te trekken. Maar ik vind het nog steeds niet erg, ik vind het nog steeds geen ramp. Dat valt echt allemaal heel erg mee.’

In ons gesprek met Domien Verschuuren blikte hij ook terug op het stoppen met zijn podcast, nieuwe plannen en alle clichés rond kinderen hebben.