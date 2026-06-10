Barry Beijer is verslaafd: ‘Dat durf ik wel te zeggen’

Tekst: Sabine Krouwels

Barry Beijer vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat acteurs worden afgerekend op hoeveel volgers ze op sociale media hebben. Maar omdat dit nu eenmaal gebeurt, ziet hij het ook als iets waar hij dan maar in mee moet gaan. Stiekem vindt hij Instagram ook wel heel erg leuk en spendeert hij er meer tijd aan dan hem lief is, deelt hij deze week in Weekend. “Ik durf wel te zeggen dat ik verslaafd ben aan mijn telefoon.”

Barry Beijer heeft een haat-liefdeverhouding met sociale media. “Ik merk dat het steeds belangrijker wordt, zelfs met castings. Dan wordt er weleens gevraagd hoeveel volgers je hebt en dat is vreselijk, vind ik.” Barry heeft het gevoel dat je als acteur wordt afgerekend op je volgersaantallen. “Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling, maar het is dus wel iets waar je in mee moet.”

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Bekende kop

Je zult Barry niet zo snel op televisie zien, dus van een bekende kop moet hij het haar eigen zeggen niet hebben. Sociale media zijn daarom in zijn ogen een belangrijker middel voor hem. “Dan moet ik het daar wel zoeken. Maar ik probeer alleen dingen die ik echt leuk vind te posten.”

Verslaafd

Toch voelt het voor Barry alsof sociale media groter en belangrijker worden gemaakt dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. “Begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook leuk. Ik zit veel op Instagram, té veel. Ik durf wel te zeggen dat ik verslaafd ben aan mijn telefoon. Maar tegelijkertijd denk ik: je hebt het ook nodig en het is ook leuk. Vandaar haat-liefde.”

Lees het hele interview met Barry Beijer in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.