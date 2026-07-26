Deze sterren kozen opvallende kindernamen: van Apple tot X Æ A-Xii en Psalm

Tekst: Sabine Krouwels

Volgens de Sociale Verzekeringsbank waren Noah, Liam en Luca bij de jongens en Noor, Olivia en Nora bij de meisjes de meest gegeven namen aan baby’s geboren in 2025.

Voor sommige bekende figuren zijn die kindernamen echter veel te gewoontjes. Dit zijn enkele van de meest opvallende namen.

Kylie Jenner & Travis Scott: Stormi en Aire

Na de geboorte van haar zoon voelde Kylie Jenner immense druk om de geboorteakte te tekenen. Ze noemde hem Wolf, maar had meteen spijt. Door een postnatale depressie kwam de juiste naam maar niet tot haar. ’Ik huilde hysterisch aan de telefoon met mijn moeder omdat ik maar geen beslissing kon nemen over zijn naam. Het voelde als falen.’ Na hem een tijdje Knight te hebben genoemd, kwam Kylie uiteindelijk uit op Aire.

Kate Winslet: Bear Blaze

Kate Winslet koos Bear omdat het de bijnaam was van een dierbare jeugdvriend die ’een grote knuffelbeer’ was. Blaze is ter herinnering aan de dramatische woningbrand in het Caribisch gebied in 2011 waar ze haar man ontmoette.

Frank Zappa: Moon Unit, Dweezil, Diva Thin Muffin en Ahmet

Op de vraag waarom hij zijn kinderen zulke ongebruikelijke namen had gegeven, antwoordde Frank Zappa naar verluidt simpelweg: ’Omdat ik dat wilde’. Ook was hij van mening dat hun achternaam wellicht een groter probleem zou zijn dan hun onconventionele voornamen.

Elon Musk: Techno Mechanicus (roepnaam: Tau), Exa Dark Sideræl (roepnaam: Y), X Æ A-Xii (roepnaam: X), Strider Sekhar en Comet Azure

Over de uitspraak van de naam X Æ A-Xii zei Elon in 2020: ’Het is gewoon de letter X. Æ wordt uitgesproken als ’Ash’. En A-Xii is A-12, Archangel 12, het coolste vliegtuig ooit.’ Strider is geïnspireerd op Aragorn’s bijnaam uit The Lord Of The Rings. Comet Azure zou verwijzen naar een spreuk uit de game Elden Ring.

Gwyneth Paltrow & Chris Martin: Apple

Volgens Gwyneth was het haar inmiddels ex-man Chris Martin die met de naam Apple kwam. ’En ik werd er verliefd op. Ik vond het origineel en cool.’

Gers Pardoel: Goud en Rocci

Na zoon Goud dacht heel Nederland dat Gers Pardoel zijn tweede kind ook wel een naam in die trant zou geven. Maar dat gerucht drukte hij meteen de kop in: ’Het wordt geen ’Zilver’ of ’Platinum’ in ieder geval’. Gers ziet zijn kinderen al jaren niet meer, nadat hij en hun moeder Sélina van Gool uit elkaar gingen.

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