Jeroen van der Boom weet wat hij wil én helpt jong talent: ‘Wij moeten geen zeurpieten worden’

Tekst: Sabine Krouwels

Jeroen van der Boom is voorlopig nog lang niet uitgepraat én uitgezongen. Met drie grote shows per jaar wil hij steeds meer publiek bereiken. En alsof Ahoy, de Ziggo Dome en de ArenA nog niet genoeg zijn, droomt hij alweer verder.

Met The Pianoman Live heeft Jeroen van der Boom opnieuw een succes te pakken. De Ahoy-show groeide snel, maar begon met een idee dat al jaren in zijn hoofd zat. ‘Eigenlijk ben ik hier drie jaar geleden iets te enthousiast ingestapt’, vertelt hij aan Weekend. ‘Mijn grootste carrière op televisiegebied heb ik wel gehad. Dat vond ik fantastisch, maar ik ben niet iemand die iets heel lang doet. Als ik zestien keer in het theater heb gestaan, denk ik: oei, daar gaan we weer. Bij televisie voelde dat uiteindelijk ook zo.’

Nog eentje

De muziekwereld veranderde enorm sinds Jeroen begon. Daarom koos hij bewust voor grote live-evenementen. ‘Vijftien jaar geleden begon ik Holland Zingt Hazes. De Toppers doen we al twintig jaar. Toen dacht ik: zal ik er nog eentje bij doen? Dan heb ik elk jaar Ahoy, de Ziggo Dome én de ArenA. Zo ontstond The Pianoman Live.’ Hoewel zijn naam nu voor de derde keer op de poster staat, vindt Jeroen niet dat de avond alleen om hem draait. ‘Ik ben de gastheer, maar zing niet de hele avond liedjes van Jeroen van der Boom. Dan staan er alleen maar moeders in de zaal, haha! Dat is natuurlijk ook gezellig, maar je hoeft geen fan van mij te zijn om te komen. De helft komt misschien helemaal niet speciaal voor mij. Die vinden mij misschien niet eens leuk. Maar concentreer je niet op de mensen die jou niet leuk vinden. Kijk naar de mensen die wél komen en die je kunt overtuigen.’

Jongere collega’s

Die instelling geeft hij ook mee aan jonge collega’s. Mart Hoogkamer vertelde eerder in Weekend dat hij Jeroen als een soort peetvader in de muziekindustrie ziet. Dat vindt Jeroen een mooi compliment. ‘Ik ben heel erg vóór de nieuwe generatie. Ze mogen zichzelf zijn, fouten maken en ook liedjes opnemen die misschien niet helemaal je van het zijn. Niet alles hoeft perfect.’

Voor jonge artiesten is het volgens hem tegenwoordig moeilijk om een gevestigde naam te worden. Er zijn veel talenten, maar het publiek weet niet altijd wie er achter een hit zit. ‘Neem Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Vrienden van mij kennen het liedje wel, maar hebben geen idee wie de zanger is.’ Jeroen ziet daarin een rol voor zijn generatie zangers. ‘We moeten ze helpen. Wij moeten niet van die zeurpieten worden die zelf nog wanhopig een TikTok-hit willen. Als het gebeurt, lachen we erom. Maar doe gewoon waar jij goed in bent.’ Jeroen weet zelf precies waar zijn kracht ligt. ‘Die grote liveshows, dat is mijn wereld. Misschien had ik wel in Amerika geboren moeten zijn.’

Lees het hele gesprek met Jeroen van der Boom in Weekend editie 30, vanaf 22 juli in de winkels en hier online te bestellen.

Over de line-up van The Pianoman Live: