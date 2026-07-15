Glennis Grace laat haar muren zakken: ‘Ik kan niet zonder publiek’

Tekst: Sabine Krouwels

Na een paar pittige jaren lijkt Glennis Grace de rust in haar leven terug te hebben gevonden. In de liefde voelt ze zich sterker én zachter dan voorheen. Ook op het podium wil ze laten zien dat ze er nog is. ’Ik kan niet zonder mijn publiek.’

Een van de nummers die Glennis Grace graag zingt, is I Have Nothing van Whitney Houston. ‘Als ik dat weleens zing tijdens mijn shows door het hele land, dan zingen mensen luidkeels mee. Het komt echt uit hun tenen. Zodra de piano dat liedje begint te spelen, hoor je enthousiaste geluiden van de mensen in de zaal. Het roept echt emotie bij mensen op.’

Een betekenisvol lied

Die reactie van het publiek is voor Glennis de drijfveer om het nummer met nog meer gevoel te zingen. ‘Dat gaat dan vanzelf. Zodra je de energie van het publiek voelt – bij welk liedje dan ook, maar zeker bij dit – krijg je gewoon kippenvel.’ Met wat pittige jaren achter de rug, wordt het liedje ook een nummer waarmee Glennis een boodschap afgeeft. ‘Het vertelt echt een verhaal. De tekst is niet voor niets: ’I have nothing, if I don’t have you’ (’Ik heb niets als ik jou niet heb’). Ik kan niet zonder muziek. Ik kan niet zonder mijn publiek. Dus ja, dat is denk ik wel een boodschap.’

Glennis Grace komt met eigen nummer

Toch is I Have Nothing daardoor niet het liedje dat nu het beste bij haar huidige levensfase past. ’Er komt een nummer van mezelf uit. Ik weet nog niet wanneer, maar waarschijnlijk ergens in het najaar. De tekst daarvan slaat wel echt heel erg op mijn leven en hopelijk is dat iets waar mensen zich in kunnen herkennen.’

Relatie bracht zachte kant naar boven

De relatie met Eddy Reijner maakte Glennis zowel zachter als sterker. ‘Ik denk dat hij dat stukje zachtheid dat ik eigenlijk nooit echt durfde te laten zien, bij mij naar boven brengt.’ Dat ziet ze terug in haar houding nu. ’Ik vind bijvoorbeeld tv-interviews heel eng, zeker wanneer het live is. Als ik daar nu beelden van terugzie, dan zie ik dat ik vroeger gewoon doodsbenauwd was. Want je hebt bijna geen tijd om na te denken over de antwoorden die je moet geven op de vragen. Je bent dus ontzettend kwetsbaar: je moet zo goed opletten! Daar heb ik nu veel meer rust in gevonden. Het komt allemaal wel goed.’

Glennis Grace is eind dit jaar een van de gastartiesten van The Pianoman Live, hét feest van Jeroen van der Boom in de Rotterdamse Ahoy. Ze vertelt erover in Weekend editie 29, vanaf 15 juli in de winkels en hier online te bestellen.