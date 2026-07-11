Rode loper: zó draag je Zendaya’s Griekse godinnenstijl zelf

Tekst: Sabine Krouwels

Zendaya weet als geen ander hoe je van een rode loper een modeshow maakt. Tijdens de persmomenten en premières van The Odyssey verscheen ze in outfits die zo van de Olympus leken te komen. Denk aan wit, goud, zachte plooien en details die doen denken aan laurierbladeren. Gelukkig hoef je geen filmster te zijn om deze trend te dragen. Met een paar slimme keuzes geef je je eigen garderobe heel makkelijk een vleugje Griekse godin.

Dat Zendaya voor deze stijl kiest, voelt allesbehalve toevallig. Bij een film als The Odyssey, vol mythen, goden en helden, laat ze met haar outfits meteen zien: ik begrijp het verhaal én ik maak er mijn eigen modeverhaal van. Haar looks zijn chic, krachtig en een tikje mysterieus. Precies zoals we van Zendaya gewend zijn. Ze geeft hiermee een duidelijk visitekaartje af: dit is geen gewone perstour, maar een rode loper vol stijl, symboliek en lef.

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Wit als een Grieks beeld

Een van Zendaya’s opvallendste looks was een witte outfit waarin ze bijna op een Grieks marmeren beeld leek. Prachtig op de rode loper, maar ook verrassend makkelijk te vertalen naar je eigen kast. Kies voor een witte jurk, een soepelvallende blouse of een rok met plooien. Het hoeft niet strak of ingewikkeld te zijn. Juist luchtige stoffen, een losse pasvorm en een simpele sandaal zorgen voor dat klassieke gevoel. Gouden oorbellen erbij en je hebt meteen die luxe Zendaya-uitstraling, maar dan gewoon draagbaar voor een etentje, vakantie of zomers feestje.

Rustige, stijlvolle basis Wit, luchtig en speels. Perfect voor warme zomerdagen! Met deze jurk ben je klaar voor elke gelegenheid. Of je nu lekker op een terrasje gaat zitten, naar het stand gaat, ergens een hapje gaat eten of even gaat shoppen. Een rustige, stijlvolle basis die perfect de combineren is met andere kleuren en accessoires. Shop hier

Luchtig comfort Een luchtige blouse is de ideale keuze voor vrouwen die comfort en stijl willen combineren tijdens warme dagen. Het lichte, ademende materiaal houdt je koel, terwijl het losse model en de opgerolde mouwen zorgen voor een casual, moderne uitstraling. Perfect te combineren met jeans, shorts of rokjes voor een veelzijdige zomerse look met een knipoog naar het oude Griekenland. Shop hier

Laurierbladeren, maar dan leuk

Bron: Getty Images

Ook haar groene outfit met een top die deed denken aan laurierbladeren past perfect bij deze trend. Groen is sowieso een fijne kleur als je de Griekse stijl iets minder letterlijk wilt dragen. Denk aan olijfgroen, mosgroen of zacht saliegroen. Een top met ruches, een bladprint of een opvallende halslijn geeft al snel dat mythologische gevoel, zonder dat het verkleed wordt. Combineer zo’n top met een witte pantalon, een lange rok of zelfs een jeans. Zo blijft de look fris, vrouwelijk en haalbaar. Alsof je net van een Grieks eiland komt.

Zachtgroene toga Zachtgroen is een subtiele knipoog naar de Griekse natuur met zijn olijfbomen en laurierbladeren. Door het riempje in de taille creëer je een extra mooi en speels effect. Stiekem sla je hiermee twee vliegen in één klap, want doet zo’n getailleerde jurk ook niet een beetje denken aan een Griekse toga? Een dubbele knipoog naar jouw godinnenstijl, zonder dat het aanvoelt alsof je een kostuum draagt. Shop hier

Comfortabel én modieus Of je nu door de stad slentert, een informele bijeenkomst bijwoont of nieuwe plekken verkent, in een jumpsuit voel je je altijd comfortabel én trendy. Deze variant combineert het beste van twee Griekse werelden: een prachtige olijfgroene kleur én ruches die doen denken aan de natuur. Dit wordt gegarandeerd jouw favoriete item van deze zomer! Shop hier

Goud maakt het goddelijk

Bron: Getty Images

Bij haar witte look met gouden masker ging Zendaya vol voor spektakel. Dat masker laten we natuurlijk liever aan de rode loper over, maar het idee erachter is wél heel bruikbaar. Goud tilt elke outfit meteen op. Een gouden haarband, grote oorbellen, een brede armband of sandalen met metallic details geven je look in één klap meer glamour. Vooral in combinatie met wit, beige of groen werkt dat prachtig. Houd de rest rustig, dan blijft het stijlvol. Zo wordt de trend geen kostuum, maar een moderne godinnenlook die je deze zomer gewoon zelf kunt dragen.

Goud als de zon Deze opvallende oorbellen zijn ontworpen als een stralende zon en dat trekt direct de aandacht. Perfect voor zowel dagelijkse outfits als speciale gelegenheden. En natuurlijk als verering van de Griekse zonnegod Apollo. Shop hier