René van Kooten over zoektocht naar zichzelf: ‘Duurt levenslang’

Tekst: Sabine Krouwels

René van Kooten speelt vanaf dit najaar in De Kleine Prins. De musical raakt aan vragen over liefde, vriendschap en wie je echt bent. Dat zet ook René aan het denken, vertelt hij deze week in Weekend. “Wie ik twintig jaar geleden was, ben ik nu niet meer.”

Voor René van Kooten is de vraag wie je echt bent geen makkelijke. Zeker nu hij ouder wordt en vader is, kijkt hij anders naar zichzelf en de wereld om hem heen. “Dat blijft een levenslange zoektocht. Wie ik twintig jaar geleden was, ben ik nu niet meer, laat staan veertig jaar geleden. Je verandert, de tijd verandert, kinderen veranderen je.” Toch hoeft dat voor hem niet zwaar te worden. “Overigens maken alleen volwassenen het zo ingewikkeld, dus dat is ook weer een levensles.”

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Keuzes

In De Kleine Prins ziet René hoe belangrijk het is om stil te staan bij wat er echt toe doet. Dat herkent hij ook in zijn eigen leven. “Als je kinderen hebt, ga je over alles opnieuw nadenken. Over wie je bent en hoe je je tot de wereld verhoudt. Ouder worden brengt daarin ook nieuwe uitdagingen.” Het verhaal raakt volgens hem elke leeftijd. “Als je ouder wordt, gaat het meer over de keuzes die je maakt en de zin daarvan.”

Grenzen

René kiest ook bewust wat hij wel en niet doet. Rode lopers en feestjes zoekt hij niet altijd op. “Ik ben niet iemand die per se overal te zien wil zijn. Het hoort er een beetje bij, bij wat ik doe. Hetzelfde geldt voor televisie. Ik maak altijd de afweging: kan ik dit verantwoorden met wat ik doe?” Juist die rust lijkt goed bij hem te passen. “Ik hoop dat ik een lieve vader ben voor m’n kinderen, een lieve man voor m’n vrouw en een goede vriend voor m’n vrienden.”

Lees het hele interview met René van Kooten in Weekend editie 26, vanaf 24 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.