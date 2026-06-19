Christina Curry openhartig over relatie met ouders: ‘Band verdiept misschien als ik moeder ben’

Tekst: Lisa Manche

De zwangere Christina Curry (35) kijkt uit naar de komst van haar kindje. In ‘LINDA.’ vertelt ze over de band met haar ouders Patricia Paay (77) en Adam Curry (61) en de rol die zij in het leven van haar kind zullen spelen.

Christina vertelt dat ze regelmatig contact heeft met haar moeder, maar dat ze haar vader maar eens per jaar ziet. Ze omschrijft zichzelf niet als iemand die erg aanhankelijk is richting haar ouders, maar de momenten waarop ze hen ziet vindt ze wel waardevol.

Relatie verdiepen

Christina denkt dat de komst van haar kindje ook wat zou kunnen veranderen voor de familie. Haar ouders zagen elkaar onlangs weer tijdens haar genderrevealparty, terwijl zij elkaar jaren niet hadden gezien. ‘De relatie tussen ons zal zich misschien verdiepen als ik zelf moeder ben.’

Gezondheid van Patricia Paay

Een typische oppasoma zal Patricia Paay niet worden. Christina vertelt dat haar moeder mentaal nog scherp is en enorm meeleeft met de zwangerschap, maar dat haar lichamelijke gezondheid het niet meer toelaat om volledig voor haar kleinkind te zorgen. ‘Mijn moeder is geestelijk fit, maar lichamelijk niet meer. Ik kan mijn dochter straks niet bij haar laten logeren.’

Volgende fase

Nadat Christina eerder een miskraam kreeg, durfde ze niet meteen blij te zijn met haar huidige zwangerschap. Toch kwam er na de eerste echo van haar dochtertje een gevoel van rust. ‘Ik heb vooral heel veel zin in het zorgen voor een ander mens. Na zo lang alleen maar aan mezelf te hebben hoeven denken, ben ik daar wel aan toe. Vrijheid is fijn, maar I’m kinda bored. Tijd voor de volgende fase.’