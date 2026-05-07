Christina Curry is woest om kritiek op moeder Patricia Paay: ‘Blijkbaar mogen vrouwen in de media niet oud worden’

Tekst: Ruth Smeets

Een artikel over de gezondheid van haar moeder Patricia Paay (77) schoot in het verkeerde keelgat bij model en tv-persoonlijkheid Christina Curry (35). Ze bijt fel van zich af.

Aanleiding voor de commotie is een artikel van Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds in De Telegraaf, waarin hij schrijft dat Patricia in een gesponsorde video afwezig om zich heen kijkt en niks zegt. In het stuk vraagt hij zich af of het ooit nog goed komt met haar.

Lees ook: Patricia Paay in ziekenhuis na ‘bijzonder ongelukkige val’

Christina Curry is woedend over kritiek op moeder

Christina is niet gediend van deze kritiek op haar moeder en laat op haar Instagram Stories van zich horen. ‘Normaal reageer ik hier niet op, maar de stukken die online zijn verschenen over mijn moeder gaan alle grenzen over’, begint ze. ‘Ze zijn mensonterend, respectloos en ronduit hondsbrutaal.’ Ook schrijft ze: ‘Schaam je diep.’

Niet alleen voor boomers

‘We hebben het hier over een vrouw van bijna 77 jaar. Een moeder, en een bijna oma’, vervolgt ze. Misschien zijn de echte ‘seniele boomers’ hier wel de journalisten zelf. Als er ook maar een beetje onderzoek was gedaan, had je gezien dat ik al eerder campagnes voor Zelesta heb gemaakt waarin nauwelijks of niet wordt gesproken. Dit soort snelle, droge edits zijn bovendien overal te zien binnen de jongere generatie. Kijk gerust even op TikTok (en zet je bril op).’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Moederdagcampagne

Over de video schrijft Christina dat ze samen met haar moeder was gevraagd om een moederdagcampagne te maken. ‘Mijn vriend en ik hebben die geproduceerd in onze eigen stijl: met humor, sarcasme en een knipoog, zoals we dat altijd doen. En als dat ‘goedkoop’ is, dan ben ik blijkbaar goedkoop. Doei.’

‘Maakt me misselijk’

Daarna vervolgt ze over de kritiek op haar moeder: ‘Dat mensen dit op zo’n walgelijke manier verdraaien over een vrouw die net een ontzettend zware periode achter de rug heeft en nu in rust wil genieten van haar leven én van haar aankomende kleinkind, maakt me misselijk.’

Vrouwonvriendelijk artikel

‘Blijkbaar mogen vrouwen in de media niet oud worden zonder belachelijk gemaakt te worden zodra de kans zich voordoet’, concludeert ze. ‘Opvallend trouwens hoe weinig artikelen ik zie over mannen in de showbizz die zich zogenaamd ‘seniel’ gedragen.’