Patricia Paay in ziekenhuis na ‘bijzonder ongelukkige val’

Tekst: Nicky Molendijk

Ontzettend vervelend nieuws voor Patricia Paay. De zangeres ligt in het ziekenhuis na een “bijzonder ongelukkige val”. Op social media schrijft Paay hoe het nu met haar gaat.

“Normaal geniet ik volop van het leven, de kleine dingen, mijn fijne thuis en mijn lieve hondjes”, begint Patricia haar bericht op Instagram. “Helaas liep het vorige week anders… Na een bijzonder ongelukkige val heb ik een zware hersenschudding en flinke rugklachten opgelopen”, voegt ze toe.

De zangeres geeft aan dat naar huis gaan nu geen optie is door alle trappen. “Daarom ben ik sinds het weekend weer in revalidatie”, schrijft ze. Ondanks Paay liever thuis was geweest, is ze wel erg dankbaar voor alle goede zorg in het ziekenhuis. “Ik zet elke dag mijn beste beentje voor om stapje voor stapje weer te herstellen. Het dansen op tafel moet nog even wachten… Voor nu even rust in de tent en bijkomen.”