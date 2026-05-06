Jan Bauer geeft update over pasgeboren zoontje: ‘Groeit als kool’

Tekst: Ruth Smeets

Jan Bauer (23) en zijn partner Danique werden vijf weken geleden ouders van een zoontje. Vol trots delen ze hoe het gaat.

Op Instagram deelt het stel een babyfoto uit Fijnaart. Op het kiekje is de kleine Jan te zien, samen met hondje Zoë en het geboortekaartje.

‘Onze lieve Jan’, begint de tweede zoon van zanger Frans Bauer het bericht. Zijn pasgeboren zoontje draagt zijn naam. Jan blikt terug op de afgelopen maand: ‘Van een stoere start met 34 weken naar vandaag bijna vijf weekjes oud. Wat zijn we dankbaar. Hij doet het zo goed, groeit als kool en drinkt als een kampioen.’

Ook schrijft hij: ‘We kunnen niet trotser zijn. En Zoë? Die is dolgelukkig met haar nieuwe beste maatje. Ons gezin is vervuld met liefde.’ Moeder Mariska reageert op de post met een blauw hartje.

Te vroeg geboren

Met de geboorte van de kleine Jan werden Frans en Mariska onlangs voor het eerst opa en oma. Hun kleinzoon zou eigenlijk pas in mei ter wereld komen, maar hij kwam eerder dan gepland. Zowel moeder als kind maakten het goed na de bevalling. Ze omschreven hun kindje meteen als hun ‘kleine, grote held’.