Ruben Nicolai neemt het op voor Sandra na afwijzing bij altaar in Married At First Sight

Tekst: Evelien Berkemeijer

In RTL Tonight wordt nog één keer teruggeblikt op de afwijzing van Sandra in Married At First Sight.

Sandra zei voor het altaar tegen Rob dat ze niet met hem kon trouwen. Die keuze leverde haar veel kritiek op van Married At First Sight-kijkers. Ruben Nicolai kijkt echter ook naar haar kant van het verhaal.

Twee verliezers

Ruben Nicolai heeft medelijden met Rob, maar benadrukt: ‘Maar ook arme Sandra. Dit is een verhaal met twee verliezers.’ Daarmee wil Ruben duidelijk maken dat niet alleen Rob geraakt is door het pijnlijke moment, maar ook Sandra zelf.

Sandra’s kant

Volgens Ruben is Sandra door een zware periode gegaan. ‘Dat is een vrouw die echt door een behoorlijk diep dal is gegaan’, legt hij uit. Hij ziet haar keuze bij het altaar daarom niet alleen als een afwijzing, maar ook als een belangrijk persoonlijk moment.

Een grens gesteld

Ruben voegt toe: ‘Dit is eigenlijk voor het eerst dat zij voor zichzelf opkomt. Dus dit was voor haar een superbelangrijk moment en daarom zeg ik ‘Het zijn twee verliezers.” Humberto Tan vat vervolgens samen: ‘Ze heeft voor het eerst echt een grens gesteld?’ Dat bevestigt Ruben. Hij concludeert dat Sandra met deze stap eigenlijk juist géén verliezer is.